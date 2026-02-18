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Ligue des champions : voici les chances de qualification du PSG pour les 8es de finale

Le PSG a été mené de deux buts avant de s'imposer sur la pelouse de Monaco. Le PSG a été mené de deux buts avant de s'imposer sur la pelouse de Monaco. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mené de deux buts, le PSG a renversé Monaco, mardi soir, en barrages aller de la Ligue des champions (2-3) et fait un très grand pas vers la qualification pour les 8es de finale.

La qualification déjà en poche ? Il ne faut jamais présager de rien dans le football. Mais le PSG, tenant du titre, a fait un très grand pas vers la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mené de deux buts, après seulement 20 minutes de jeu, le club de la capitale a renversé Monaco, mardi soir, en barrages aller grâce à un doublé de Désiré Doué et un but d’Achraf Hakimi. Et avant de recevoir la formation monégasque, mercredi prochain, au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont pris une très belle option pour poursuivre leur parcours dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Selon les prédictions de Football Meets Data, Paris a 96% de chances de valider son billet pour la suite de la compétition et de retrouver le FC Barcelone ou Chelsea en 8es de finale. A l’inverse, Monaco n’a que 4% de chances de renverser la situation et de se qualifier. Si elle n’est pas impossible, la mission s’annonce très compliquée pour les joueurs de Sébastien Pocognoli.

Sur le même sujet Ligue des champions : le résumé complet de la victoire du PSG contre l'AS Monaco (vidéo) Lire

Concernant les autres clubs, le Real Madrid, éliminé en quarts de finale par Arsenal la saison dernière, est également en ballotage favorable avec 90% de chances de se hisser en 8e de finale après sa victoire sur la pelouse de Benfica grâce à un but magnifique de Vinicius Jr (0-1). Tout comme le Borussia Dortmund (87%) qui a battu l’Atalanta Bergame (2-0) et Galatasaray (86%) qui a créé la sensation face à la Juventus Turin (5-2).

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