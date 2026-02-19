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Cyclisme : pourquoi une moto va-t-elle suivre Tadej Pogacar pendant ses entraînements ?

Tadej Pogacar a remporté le Tour de France l'été dernier. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi, le manager de l’équipe cycliste UAE Emirates-XRG a expliqué que son leader Tadej Pogacar serait désormais suivi par une moto lors de ses sorties d’entraînements.

Ils veulent prendre soin de leur leader. L’équipe cycliste UAE Emirates-XRG a décidé de placer une moto derrière Tadej Pogacar lors des entraînements collectifs, comme l’a annoncé Matxin Fernandez dans la presse espagnole. L'objectif étant de le protéger.

Il y a quelques jours, le Slovène, sur son compte Strava, s’était montré agacé par le comportement irrespectueux d’un fan qui lui demandait un selfie lors d’une sortie d'entraînement en Espagne.

«Si, à ce moment-là, un cycliste vous répond de manière impolie parce que vous voyez une voiture arriver alors que vous empiétez sur la voie opposée, c’est probablement celui qui passe pour le méchant qui a cette réaction, alors que le contexte est tout autre, a confié Matxin Fernandez, le directeur sportif espagnol à AS. Notre perception du bien et du mal est subjective. Parfois, nous ne prenons pas en compte l’ensemble du contexte.»

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«Par exemple, lors de notre stage d’entraînement à Alicante, nous avions une moto pour protéger Tadej, car nous roulons en petits groupes, a expliqué le directeur sporitf. Avec des groupes de 20, les voitures ne peuvent pas les dépasser. Au final, qui décide s'ils peuvent se joindre au groupe ou si nous devons rester par groupes de 8 pour éviter ce problème ? Qui a les critères pour garantir que nous ne gênons ni les cyclistes ni les voitures, et que chacun se sente respecté ?»

CyclismeTadej PogacarSport

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