Football américain : un champion NFL accusé de violences répétées envers sa petite amie enceinte

Ce jeudi, le joueur de football américain Rashee Rice, star de NFL, a été accusé de violences envers sa petite amie enceinte.

Une affaire qui commence à faire beaucoup de bruit. Le joueur de football américain Rashee Rice, champion de NFL avec les Kansas City Chiefs en 2024, a été accusé de violences répétées envers son ex-petite amie lorsqu'elle était enceinte, d'après un recours au civil déposé cette semaine à Dallas (Texas).

L'ancienne compagne du joueur âgé de 25 ans l'accuse de violences répétées pendant 18 mois, entre 2023 et 2025, et demande réparation à hauteur d'un million de dollars en raison de «blessures sévères et permanentes».

La plaignante avait posté dans le passé des photos

«Rice a attrapé, étouffé, étranglé, poussé, jeté, griffé, frappé et heurté avec sa tête Mme Jones, la frappant également avec des objets», est-il écrit dans la plainte, qui recense encore des «jets d'objets», des «destructions matérielles» et des enfermements en pleine nuit. «Beaucoup de ces actes ont eu lieu alors que Mme Jones était enceinte», est-il encore écrit.

La plaignante avait posté dans le passé des photos d'elle avec une lèvre en sang, des griffures et des contusions à l'occasion d'une publication Instagram désormais supprimée, sans nommer de potentiel agresseur. L'avocat de Rice a précisé au média ESPN que Jones avait déjà écrit dans une déclaration sur l'honneur que le joueur ne l'avait pas frappée.

«Nous allons laisser la procédure suivre son cours et ne pas ajouter de commentaire à ce stade», a-t-il conclu. Un porte-parole de la NFL a indiqué à l'AFP que l'affaire était «à l'étude». Les Kansas City Chiefs n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Jones a eu deux enfants avec Rice, un «wide receiver» talentueux vainqueur du Super Bowl 2024 à l'issue de sa saison rookie.