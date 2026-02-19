Football : les supporters français sont les plus bruyants d’Europe, selon une étude

Une étude OnePoll pour Enterprise Rent-A-Car, basée sur 5.000 supporters européens, a démontré jeudi que les fans français sont ceux qui chantent le plus au cours d’un match de football sur le Vieux Continent.

Un sondage qui conforte la place prépondérante de la France dans l’histoire du football européen. Une étude OnePoll publiée ce jeudi par Enterprise Rent-A-Car a mis en avant le fait que les supporters français chantent plus au cours d’un match de football que leurs homologues européens.

«D’après une nouvelle étude portant sur la culture des supporters Français mandatée par Enterprise Rent-A-Car, partenaire officiel de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League (…) les supporters de football français sont les plus bruyants d’Europe par rapport aux autres grandes nations du monde du football.

© OnePol/Enterprise Rent-A-Car

D’après les données collectées auprès de 5.000 supporters européens dont 1.000 français, les fans tricolores chantent pendant 33% du temps d'un match de football, soit un peu plus que les Allemands (32%), les Italiens (31%) et les Espagnols (30%). En revanche, les supporters anglais ne passent que 24% d’un match à «chanter» pour supporter leur équipe.

Le Vélodrome comme destination favorite des supporters français

Cumulant 29 % des votes, Marseille est la destination nationale préférée des fans visiteurs pour vivre la beauté d’un match, avec une avance confortable sur Paris (24 %), et loin devant Lyon et Strasbourg, à 7 %.

Les supporters français ont choisi l’Angleterre (32 %) comme destination étrangère la plus populaire pour assister à un match de football devant l’Espagne (22 %) et l’Italie (11 %). La capitale anglaise, Londres, est citée par 23% des fans tricolores comme étant leur destination favorite pour voir un match de football, devant Barcelone (20%) et Madrid (19%).

Les Italiens superstitieux et impulsifs

L’étude a souligné l’impulsivité des fans italiens, en tête (64%) des fans reconnaissant quitter les matchs avant la fin devant les Anglais (62%) et les Espagnols (56%).

L’enquête a également révélé le côté superstitieux des amateurs de football en Italie, avec un taux de croyance de 85% devant la France (79%), l‘Espagne (78%) et l’Allemagne (78%).