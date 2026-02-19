Formule 1 : le très étonnant nouvel aileron arrière amovible de Ferrari (vidéo)

Ce jeudi, lors des nouveaux des essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn, Ferrari a dévoilé une nouveauté sur ses monoplaces : un aileron arrière amovible.

Ils ont surpris tout le paddock. Et les fans. Ce jeudi à Bahreïn, lors de la deuxième semaine des essais hivernaux de Formule 1, Ferrari a dévoilé une nouveauté sur ses monoplaces. Un aileron arrière amovible assez étonnant.

La SF-26 de la Scuderia affiche ainsi un aileron qui peut se retourner lors des lignes droites. Ce qui renforce l'aérodynamique de la voiture. De quoi remplacer le DRS qui a été supprimé pour la nouvelle réglementation.

"Il ne faut pas avoir peur de l'innovation, il faut savoir prendre des risques sur la partie technique."



Frédéric Vasseur nous parle de l'aileron arrière "macarena" et du travail de toute la Scuderia 😄 #F1Testingpic.twitter.com/cZq9pxVgtb — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) February 19, 2026

«Voici la solution innovante proposée par Ferrari pour déplacer le volet supérieur de l’aileron arrière dans le cadre de l’introduction de l’aérodynamique active cette saison», a ainsi posté le compte officiel de la Formule 1 sur X.

Reste désormais à savoir si l’avantage sera conséquent en course. Rendez-vous le 8 mars prochain lors du Grand Prix d’Australie.