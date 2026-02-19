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Formule 1 : le très étonnant nouvel aileron arrière amovible de Ferrari (vidéo)

Lewis Hamilton était présent lors des essais hivernaux ce jeudi avec Ferrari. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi, lors des nouveaux des essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn, Ferrari a dévoilé une nouveauté sur ses monoplaces : un aileron arrière amovible.

Ils ont surpris tout le paddock. Et les fans. Ce jeudi à Bahreïn, lors de la deuxième semaine des essais hivernaux de Formule 1, Ferrari a dévoilé une nouveauté sur ses monoplaces. Un aileron arrière amovible assez étonnant.

La SF-26 de la Scuderia affiche ainsi un aileron qui peut se retourner lors des lignes droites. Ce qui renforce l'aérodynamique de la voiture. De quoi remplacer le DRS qui a été supprimé pour la nouvelle réglementation.

«Voici la solution innovante proposée par Ferrari pour déplacer le volet supérieur de l’aileron arrière dans le cadre de l’introduction de l’aérodynamique active cette saison», a ainsi posté le compte officiel de la Formule 1 sur X.

Sur le même sujet Formule 1 : un pilote Mercedes victime d'un accident de la route avant les essais de Bahreïn Lire

Reste désormais à savoir si l’avantage sera conséquent en course. Rendez-vous le 8 mars prochain lors du Grand Prix d’Australie.

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