JO 2026 : deux athlètes américaines en couple se sont fiancées en Italie

Après s’être rencontrées, il y a quatre ans, lors des JO 2022 de Pékin, deux athlètes américaines se sont fiancées pendant les Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina.

Ces Jeux olympiques d’hiver sont aussi ceux de l’amour. Après Breezy Johnson, championne olympique de la descente, demandée en mariage par son compagnon Connor Watkins dans l’aire d’arrivée du super-G, deux athlètes américaines se sont également fiancées pendant ces JO 2026 de Milan-Cortina.

Quatre ans après s’être rencontrées aux JO 2022 de pékin, la capitaine de l’équipe des Etats-Unis de hockey sur glace Hilary Knight et la patineuse de vitesse Brittany Bowe ont annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. «Les Jeux olympiques nous ont réunies. Ceux-là nous ont unies pour toujours», ont-elles écrit en légende d’une vidéo postée sur Instagram.

Et Hilary Knight, qui a déjà remporté une médaille d’or (2018) et trois médailles d’argent (2010, 2014, 2022), tentera de décrocher, ce jeudi, une 5e médaille olympique lors de la finale du tournoi de hockey sur glace contre le Canada. Elle pourra compter sur le soutien de Brittany Bowe, qui a malheureusement échoué au pied du podium sur le 1.000 m, ainsi que sur la poursuite par équipes.