JO 2026 : Emily Harrop en argent en ski alpinisme, 18e médaille pour la France

Présentée comme la grande favorite, Emily Harrop a décroché l’argent, ce jeudi, en ski alpinisme, toute nouvelle discipline aux JO 2026 de Milan-Cortina. Margot Ravinel a elle terminé à la 6e place.

Elle était venue en Italie pour l’or. Mais elle est finalement repartie avec l’argent. Numéro 1 mondiale et grandissime favorite, Emily Harrop (28 ans) a dû se contenter de la 2e place, ce jeudi, en finale du ski alpinisme, toute nouvelle discipline aux JO 2026 de Milan-Cortina, derrière la Suissesse Marianne Fatton, sacrée championne olympique.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷 Emily Harrop vice-championne olympique 🥈



Le Française prend la 2ème place, dans la première finale olympique de l'histoire du ski alpinisme. pic.twitter.com/QJmpAeKDnW — francetvsport (@francetvsport) February 19, 2026

Un résultat au goût amer pour la Française qui espérait conquérir le titre. «Je suis quand même un peu déçu», a confié, au micro de France TV, la Savoyarde qui visait «une autre couleur». Et elle peut avoir d’autant plus de regrets qu’elle a longtemps occupé la tête de la course.

Mais elle a fait des «petites erreurs» lors des transitions. «J’ai eu un manque de lucidité pour le rechaussage», a notamment expliqué Emily Harrop, qui n’a tout de même pas boudé son plaisir d’offrir à la France sa toute première médaille olympique en ski alpinisme, alors que la 2e Française Margot Ravinel a fini à la 6e place.

«Une médaille sur nos premiers Jeux, c'est incroyable. (…) C’est déjà fou de monter sur un podium. Cela fait tellement plaisir de voir autant de monde. C’est un plaisir pour notre sport !», s’est-elle félicitée.

Et dans la foulée, elle a été imitée par Thibault Anselmet, qui a lui décroché le bronze chez les hommes pour permettre à la délégation française de remporter une 18e puis une 19e médaille. Tous les deux tenteront d'en décrocher une nouvelle, samedi, lors de l'épreuve du relais mixte où ils seront associés.