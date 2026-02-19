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En directJO 2026 : Emily Harrop en argent sur le ski alpinisme, Thibault Anselmet en bronze

[REUTERS/Gintare Karpaviciute]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Plusieurs épreuves importantes sont attendues ce jeudi notamment le programme libre individuel chez les femmes en patinage artistique, la finale du hockey sur glace féminin opposant les Etats-Unis et le Canada. Suivez notre direct.
Alerte
Thibault Anselmet en bronze

Thibault Anselmet a bien terminé sa course alors qu’il était mal parti. Le Français a repris deux places sur la dernière transition et décroche la médaille de bronze.

Alerte
Emily Harrop seulement en argent

Emily Harrop a terminé deuxième de la finale mais remporte la première médaille de la délégation tricolore en ski alpinisme.
 

Alerte
Le Canada et les Etats-Unis en quête du sacre en hockey féminin

Le Canada et les Etats-Unis s'affronteront en finale du hockey sur glace féminin ce jeudi dans la soirée ! 

 

La finale du hockey féminin prévue pour

La finale du hockey féminin est prévue pour 19h10. 

SkiFreestyleJO 2026

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