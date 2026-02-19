Plusieurs épreuves importantes sont attendues ce jeudi notamment le programme libre individuel chez les femmes en patinage artistique, la finale du hockey sur glace féminin opposant les Etats-Unis et le Canada. Suivez notre direct.
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Thibault Anselmet en bronze
Thibault Anselmet a bien terminé sa course alors qu’il était mal parti. Le Français a repris deux places sur la dernière transition et décroche la médaille de bronze.
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Emily Harrop seulement en argent
Emily Harrop a terminé deuxième de la finale mais remporte la première médaille de la délégation tricolore en ski alpinisme.
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Le Canada et les Etats-Unis en quête du sacre en hockey féminin
Le Canada et les Etats-Unis s'affronteront en finale du hockey sur glace féminin ce jeudi dans la soirée !
La finale du hockey féminin prévue pour
La finale du hockey féminin est prévue pour 19h10.