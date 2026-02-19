JO 2026 : la Française Lou Jeanmonnot «mange» un sandwich avec ses quatre médailles (photo)

En or sur le relais mixte et le relais féminin, en argent sur l’individuel et en bronze sur le sprint, la biathlète française Lou Jeanmonnot s’est concocté un sandwich avec ses quatre médailles décrochées aux JO 2026.

Une faim de lou(p). Très attendue aux JO 2026 de Milan-Cortina, Lou Jeanmonnot n’a pas failli avec quatre médailles : deux en or sur le relais mixte et le relais féminin, une en argent sur l’individuel et une en bronze sur le sprint. Elle a ainsi grandement contribué à la moisson record de l’équipe de France de biathlon pendant ces Jeux olympiques d’hiver (10 médailles).

Et alors qu’elle n’est jamais en manque d’imagination concernant ses publications sur les réseaux sociaux, la biathlète française s’est concocté un sandwich avec ses quatre médailles aux trois métaux différents. «Et bon appétit», a posté la leader du classement général de la Coupe du monde, qui fait semblant de croquer dans le sandwich sur l’une des photos postées.

Elle en a également profité pour solliciter, avec une pointe d’humour, le célèbre pâtissier français Cédric Grolet et lui suggérer son «petit sandwich en collab». En attendant sa réponse, Lou Jeanmonnot va tenter de décrocher une 5e médaille, samedi, sur la mass start femmes. Et combler encore un peu plus son immense appétit de championne.