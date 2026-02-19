JO 2026 : Thibault Anselmet s’offre la médaille de bronze en ski-alpinisme

Le Français Thibault Anselmet a décroché, ce jeudi, la médaille de bronze en ski-alpinisme après un très joli finish.

Quelques minutes après la première médaille tricolore de l’histoire en ski-alpinisme aux Jeux olympiques par Emily Harrop, Thibault Anselmet a décroché le bronze lors de la finale hommes aux JO 2026, ce jeudi 19 février.

A Bormio, derrière l'Espagnol Oriol Cardonna Coll, devenu le premier champion olympique de l'histoire de ce sport nouvellement introduit aux JO, et le Russe Nikita Filippov, devenu le premier athlète à concourir sous bannière neutre à gagner une médaille lors de ces Jeux de Milan Cortina, le Français a offert à la France sa 19e mondiale de la compétition.

Rendez-vous samedi sur le relais mixte

Samedi, le Français aura l’occasion de décrocher une deuxième médaille samedi lors de l'épreuve du relais mixte où les Français voudront cette fois accrocher l'or.

Le ski-alpinisme est une version de compétition du ski de randonnée. Son introduction aux JO, annoncée en 2021, ne s'est pas faite sans remous à cause du format choisi (sprint) critiqué par des athlètes comme Kilian Jornet.

Le sprint ne dure que trois minutes avec trois phases de montée (skis aux pieds, skis portés et skis aux pieds à nouveau) et une descente, alors que la discipline historique – l'individuel - dure des heures avec plusieurs montées et descentes en hors piste.