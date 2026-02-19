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Ligue des champions : pourquoi l’OM a-t-il été sanctionné par l’UEFA ?

L'OM s'était lourdement incliné sur la pelouse du Club Bruges en Ligue des champions. L'OM s'était lourdement incliné sur la pelouse du Club Bruges en Ligue des champions. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Éliminé à l’issue de la phase de ligue de la Ligue des champions, l’OM a été sanctionné, ce jeudi, par l’UEFA en raison du comportement de ses supporters.

L’OM n’est pas épargné ces derniers temps. Alors qu’il traverse une période mouvementée, avec notamment le départ de Roberto De Zerbi qui a été remplacé par Habib Beye au poste d’entraîneur, le club olympien a été sanctionné, ce jeudi, par l’UEFA. L’instance européenne a infligé à la formation phocéenne une interdiction de déplacement de ses supporters lors de son prochain match européen, ainsi qu’une amende de 25.000 euros et une interdiction de déplacement supplémentaire avec sursis avec une période probatoire de deux ans. Soit jusqu’en février 2028.

L’Olympique de Marseille paie le comportement de ses supporters lors du déplacement à Bruges, le 28 janvier dernier, pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les fans marseillais avaient notamment fait usage de feux d’artifice dans les tribunes de l’enceinte du Club Bruges. Ce qui est formellement interdit.

Le PSG a été mené de deux buts avant de s'imposer sur la pelouse de Monaco.
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Et la soirée avait viré au cauchemar l’OM et ses supporters. Leonardo Balerdi et ses coéquipiers s’étaient lourdement inclinés en Belgique (3-0) et avaient été éliminés dès la phase de ligue, terminant à la 25e place juste derrière Benfica qui a été le dernier club qualifié pour les barrages de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

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