«Un sacré champion» : le nouveau coach d’Arthur Fils est une légende du tennis et un ancien entraîneur de Novak Djokovic

Revenu sur le circuit mondial il y a quelques semaines, Arthur Fils a entamé une collaboration avec un ancien vainqueur de Grand Chelem et ancien entraîneur de Novak Djokovic.

Un nouveau départ pour le joueur français. Après une saison dernière perturbée par une longue blessure au dos, Athur Fils, retombé au 40e rang au classement ATP, a fait son grand retour sur le circuit mondial il y a quelques semaines. Et alors qu’il s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Doha aux dépens de son compatriote Quentin Halys (6-1, 7-6), il est désormais accompagné par Goran Ivanisevic (54 ans). Ancien n°2 mondial et entraîneur de Novak Djokovic, le Croate, vainqueur de Wimbledon en 2021, était d’ailleurs dans le box du joueur au côté de son père Jean et de son coach Ivan Cinkus, lui aussi croate.

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Arthur Fils working with Goran Ivanisevic 😮‍💨 pic.twitter.com/nbhFsXvyVI — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

«C’est un sacré champion, vainqueur d’un Grand Chelem, entraîneur de beaucoup de joueurs, de beaucoup de champions. Il va m’aider pour la saison, on va essayer. Mais je pense que c’est bien pour moi, c’est peut-être le meilleur pour moi, avoir son expérience en tant que coach et ancien joueur. Je suis très heureux qu’il nous rejoigne pour la suite», a expliqué, au micro de l’ATP, Arthur Fils après sa qualification, précisant que «c’est un très bon ami d’Ivan (Cinkus, son entraîneur, ndlr)».

Par le passé, Goran Ivanisevic a notamment entraîné son compatriote Marin Cilic, l’aidant à conquérir son unique titre en Grand Chelem à l’US Open en 2014, mais surtout Novak Djokovic entre 2019 et 2024. Et avec le Croate à ses côtés, «Djoko» a notamment décroché pas moins de neuf titres du Grand Chelem. Il a également collaboré quelques semaines avec Elena Rybakina ainsi qu’avec Stefanos Tsitsipas. Avec un peu moins de réussite.

Goran Ivasinevic devrait une nouvelle fois être présent, ce jeudi, pour la rencontre d’Arthur Fils face au Tchèque Jiri Lehecka (n°22). Un succès l’enverrait dans le dernier carré pour son 3e tournoi après sa reprise et confirmerait son retour en forme après des mois de galère.