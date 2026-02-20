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JO 2026 : le champion du monde en titre de halfpipe évacué après une terribe chute

La compétition a été interrompue de longues minutes avant que l'athlète ne soit évacué à l'aide d'une civière. [REUTERS/Marko Djurica]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le Néo-zélandais Finley Melville Ives a été évacué d’urgence ce vendredi après une terrible chute lors de son deuxième passage lors des qualifications de halfpipe aux JO 2026.

L’inquiétude est forte. Le n°1 mondial de ski halfpipe néo-zélandais Finley Melville Ives a été évacué sur civière vendredi après une violente chute lors de son deuxième passage lors des qualifications des Jeux olympiques 2026 de Milan Cortina à Livigno.

Âgé de 19 ans, le champion du monde en titre de l’épreuve a été pris en charge par les secours après avoir manqué la réception d'un saut, heurtant violemment le sol et perdant ses skis et ses bâtons. La compétition a été interrompue de longues minutes avant que l'athlète ne soit évacué à l'aide d'une civière.

«’Fin’ est avec sa famille, sous la supervision de professionnels de santé. Il est dans un état stable et positif», a écrit quelques heures plus tard la délégation olympique néo-zélandaise sur Instagram.

Lou Jeanmonnot a remporté quatre médailles depuis le début des JO 2026.
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La veille, la Canadienne Cassie Sharpe avait également dû être prise en charge après une chute impressionnante lors des qualifications féminines. La double médaillée olympique canadienne est désormais dans un «état stable», a annoncé jeudi soir la fédération canadienne de ski.

JO 2026chute

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