JO 2026 : le champion du monde en titre de halfpipe évacué après une terribe chute

Le Néo-zélandais Finley Melville Ives a été évacué d’urgence ce vendredi après une terrible chute lors de son deuxième passage lors des qualifications de halfpipe aux JO 2026.

L’inquiétude est forte. Le n°1 mondial de ski halfpipe néo-zélandais Finley Melville Ives a été évacué sur civière vendredi après une violente chute lors de son deuxième passage lors des qualifications des Jeux olympiques 2026 de Milan Cortina à Livigno.

Âgé de 19 ans, le champion du monde en titre de l’épreuve a été pris en charge par les secours après avoir manqué la réception d'un saut, heurtant violemment le sol et perdant ses skis et ses bâtons. La compétition a été interrompue de longues minutes avant que l'athlète ne soit évacué à l'aide d'une civière.

«’Fin’ est avec sa famille, sous la supervision de professionnels de santé. Il est dans un état stable et positif», a écrit quelques heures plus tard la délégation olympique néo-zélandaise sur Instagram.

La veille, la Canadienne Cassie Sharpe avait également dû être prise en charge après une chute impressionnante lors des qualifications féminines. La double médaillée olympique canadienne est désormais dans un «état stable», a annoncé jeudi soir la fédération canadienne de ski.