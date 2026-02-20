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JO 2026 : Lindsey Vonn partage une radio de sa terrible fracture du tibia gauche (photo)

Lindsey Vonn avait été victime d'une terrible chute le 8 février dernier. [REUTERS/Leonhard Foeger]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Américaine Lindsey Vonn, victime d’une lourde chute lors de la descente des JO 2026, a été opérée pour la cinquième fois et a partagé une photo de sa fracture.

Elle a donné de ses nouvelles. Rentrée aux États-Unis, Lindsey Vonn (41 ans) a été opérée une cinquième fois de sa «fracture complexe du tibia» gauche. La skieuse américaine avait lourdement chuté lors de la descente des Jeux Olympiques de Milan-Cortina le 8 février dernier.

«J’ai survécu à mon opération, a confié la skieuse sur Instagram. Elle a duré plus de six heures. Comme vous pouvez le constater, il a fallu beaucoup de plaques et de vis pour tout remettre en place, mais le Dr Hackett a fait un travail formidable.»

«Vu l’importance du traumatisme, j’ai eu un peu de mal à récupérer après l’opération et je n’ai pas encore pu sortir de l’hôpital… J’y suis presque, a-t-elle ajouté. Petit à petit. Je vous expliquerai bientôt la nature de ma blessure et ses conséquences.»

Lindsey Vonn a perdu son chien, décédé à l'âge de 13 ans.
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Sur X, l’Américaine a également posté une radio de son tibia montrant les nombreuses vis et plaques soutenant les os abîmés. «Je suis vraiment bionique désormais», a-t-elle écrit.

JO 2026Lindsey Vonn

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