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En directJO 2026 : Quentin Fillon Maillet en bronze sur la mass start, il devient le Français le plus médaillé de l'histoire

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les épreuves de ski freestyle vont se tenir ce vendredi après avoir été repoussées à plusieurs reprises à cause des chutes de neige. Ainsi, le ski acrobatique, le ski cross et les épreuves de halfpipe vont égayer la journée des spectateurs de Milan-Cortina. Suivez notre direct.
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Quentin Fillon Maillet entre dans la légende !

Quentin Fillon Maillet a remporté la médaille de bronze sur la mass start, il devient le Français le plus médaillé de l'histoire, avec 9 médailles olympiques, dont 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze. 

La finale du saut acrobatique a commencé

La finale du saut acrobatique a commencé chez les hommes, et les images sont sensationnelles. 

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Coline Ballet-Baz se qualifie aussi, les quatre françaises alignées pour les quarts !

En troisième position durant toute sa course, la Française Coline Ballet-Baz a dépassé Veronika Redder sur la ligne d'arivée pour se hisser en quarts de finale de cette épreuve de skicross.

Les deux autres Françaises Jade Grillet Aubert et Anouck Errard qualifiées en quarts

Les deux autres Françaises Jade Grillet Aubert et Anouck Errard se sont qualifiées en quarts ! 

Jade Grillet Aubert a même terminé première de son huitième. 

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La Française Marielle Berger Sabbatel qualifiée pour les quarts en skicross

Marielle Berger Sabbatel, la skieuse française de 36 ans, a terminé deuxième de son huitième de finale en skicross, à 24 centièmes de l’Allemande Daniela Maier. Elle sera au rendez-vous des quarts de finale.

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Finley Melville Ives chute lourdement sur le halfpipe

Finley Melville Ives, skieur acrobatique néo-zélandais a lourdement chuté lors de son run en halfpipe. 

Après avoir violemment percuté le sol avec sa tête, il a été évacué par les secours. 

Sur les réseaux sociaux, les messages d'inquiétude se multiplient. 

La France est toujours 4e au classement des médailles

Avec 6 médailles d'or, dont 5 en biathlon, la France est toujours quatrième au classement des médailles. 

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Le Français Vincent Maharavo chute lors de sa dernière figure

Le Français Vincent Maharavo a chuté dans le halfpipe, sur sa dernière figure, lors de son premier passage lors de la qualification. 

L'épreuve de qualification pour le halfpipe commence

Les premiers passages de qualification pour le halfpipe ont commencé chez les hommes. 

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Voici le programme de la journée !

Retrouvez ici le programme complet de la journée du vendredi 20 février. 

Quentin Fillon Maillet sera en quête d'une nouvelle médaille sur la mass start hommes de biathlon des JO 2026.
Sur le même sujet JO 2026 : le programme complet du vendredi 20 février Lire
Le halfpipe à l'honneur ce vendredi

Les épreuves de halfpipe vont se tenir ce vendredi. Le début de la manche finale est attendu pour 19h30! 

JO 2026SkiSnowboard

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