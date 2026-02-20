Les deux autres Françaises Jade Grillet Aubert et Anouck Errard qualifiées en quarts

Les deux autres Françaises Jade Grillet Aubert et Anouck Errard se sont qualifiées en quarts !

Une troisième française en quart de finale de ski cross : Jade Grillet Aubert 🇫🇷 !



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Jade Grillet Aubert a même terminé première de son huitième.