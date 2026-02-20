Quentin Fillon Maillet a remporté la médaille de bronze sur la mass start, il devient le Français le plus médaillé de l'histoire, avec 9 médailles olympiques, dont 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze.
La finale du saut acrobatique a commencé chez les hommes, et les images sont sensationnelles.
❄️ #MilanoCortina2026 | 🤩 Un super premier saut de Noe Roth pour débuter la finale du saut acrobatique !
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En troisième position durant toute sa course, la Française Coline Ballet-Baz a dépassé Veronika Redder sur la ligne d'arivée pour se hisser en quarts de finale de cette épreuve de skicross.
Les deux autres Françaises Jade Grillet Aubert et Anouck Errard se sont qualifiées en quarts !
Une troisième française en quart de finale de ski cross : Jade Grillet Aubert 🇫🇷 !
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Jade Grillet Aubert a même terminé première de son huitième.
Marielle Berger Sabbatel, la skieuse française de 36 ans, a terminé deuxième de son huitième de finale en skicross, à 24 centièmes de l’Allemande Daniela Maier. Elle sera au rendez-vous des quarts de finale.
Finley Melville Ives, skieur acrobatique néo-zélandais a lourdement chuté lors de son run en halfpipe.
Terrifiant ce qu’il se passe en halfpipe la… #MilanoCortinaOlympics2026
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Après avoir violemment percuté le sol avec sa tête, il a été évacué par les secours.
Sur les réseaux sociaux, les messages d'inquiétude se multiplient.
Avec 6 médailles d'or, dont 5 en biathlon, la France est toujours quatrième au classement des médailles.
Le Français Vincent Maharavo a chuté dans le halfpipe, sur sa dernière figure, lors de son premier passage lors de la qualification.
Les premiers passages de qualification pour le halfpipe ont commencé chez les hommes.
Retrouvez ici le programme complet de la journée du vendredi 20 février.
Les épreuves de halfpipe vont se tenir ce vendredi. Le début de la manche finale est attendu pour 19h30!