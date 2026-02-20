Tennis de table : pourquoi Félix Lebrun a-t-il refusé de jouer dans le film «Marty Supreme» ?

Dans une interview au Figaro, le réalisateur de Marty Supreme, a confié avoir approché plusieurs pongistes professionnels, dont Félix Lebrun. Mais ce dernier a refusé.

Ce n’est pas tout de suite que l’on verra Félix Lebrun au cinéma. Le pongiste français a été invité par le réalisateur du film «Marty Supreme», qui retrace l'ascension d'une étoile montante du tennis de table aux États-Unis dans les années 1950, pour jouer aux côtés de Timothée Chalamet. Mais il a dû renoncer.

«Nous en avons approché plusieurs, notamment Félix Lebrun, mais il n’était pas intéressé, et je le dis avec un immense respect. Sa mère nous l’a expliqué très simplement : il ne pense qu’à son prochain tournoi, a confié Josh Safdie au Figaro. Son objectif est de devenir le meilleur joueur de tennis de table au monde, pas de jouer dans un film avec Timothée Chalamet.»

Dominique Lebrun, mère d’Alexis et Félix, l’a d’ailleurs confirmé elle-même à ICI Hérault. «C’est vraiment impossible au niveau temps de se rendre aux Etats-Unis pour tourner dans un film, même un court moment, a-t-elle confié. Il a un emploi du temps surchargé, je pense que très peu de personnes peuvent se rendre compte de ça. (...) C’est un emploi du temps «timé» on va dire, c’est surtout ça la raison.».