Boxe : à 48 ans, Floyd Mayweather va faire son retour professionnel sur les rings

Légende de la boxe, l’Américain Floyd Mayweather a annoncé vendredi vouloir reprendre des combats professionnels à 48 ans.

«Money» de retour. Floyd Mayweather veut remonter sur les rings de boxe. Non pas pour un nouveau combat exhibition mais pour reprendre une carrière professionnelle à 48 ans.

«J'ai encore les moyens d'atteindre de nouveaux records en boxe», dit le communiqué envoyé par l'agence CSI Sports et la plateforme FIGHT SPORTS, au nom de l'ancien multiple champion du monde âgé de 48 ans, qui avait pris sa retraite en 2017, invaincu en 50 combats.

Une revanche contre Manny Pacquiao ?

Celui qui fêtera mardi ses 49 ans, avait annoncé en septembre 2025 une exhibition au printemps 2026 contre une autre légende du noble art, son compatriote Mike Tyson. Le combat doit se faire en République Démocratique du Congo.

«De mon prochain évènement avec Mike Tyson au combat professionnel qui suivra, rien ne va générer autant d'intérêt, avoir une audience internationale plus grande ou faire plus d'argent que mes combats», estime encore l'ancien boxeur.

Mayweather n'a lui pas combattu chez les professionnels depuis son succès en août 2017 à Las Vegas contre l'Irlandais Conor McGregor, ex-star du MMA, un combat historiquement rémunérateur pour lequel il était déjà sorti d'une première retraite.

Son retour fait écho à celui de son ancien rival philippin Manny Pacquiao, revenu sur les rings pour un combat professionnel en juillet dernier à 46 ans pour un match nul face à l'Américain Mario Barrios. Mayweather avait dominé Pacquiao lors de leur seul affrontement en mai 2015. Une revanche pourrait avoir lieu.