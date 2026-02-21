JO 2026 : combien de médailles la France a-t-elle remportées au biathlon ?

L’équipe de France a terminé à la première du classement des médailles remportées au biathlon dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

Ce sont les patrons du biathlon. L'équipe de France finit en tête du classement des médailles du biathlon lors de ces JO 2026.

Avec 13 médailles, dont 6 en or, les Bleus sont à égalité avec la Norvège (11 médailles).

Les 13 médailles françaises

6 en or :

Julia Simon (Individuel), Quentin Fillon Maillet (Sprint), Océane Michelon (Mass start) relais hommes, relais femmes et relais mixte

4 en argent :

Eric Perrot (Individuel), Lou Jeanmonnot (Individuel), Océane Michelon (Sprint) et Julia Simon (Mass start)

3 en bronze :

Lou Jeanmonnot (Sprint), Emilien Jacquelin (Poursuite) et Quentin Fillon Maillet (Mass start)