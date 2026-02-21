Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

JO 2026 : combien de médailles la France a-t-elle remportées au biathlon ?

Les biathlètes français ont remporté les trois relais (femmes, hommes et mixtes) des JO 2026. [REUTERS/Matthew Childs]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France a terminé à la première du classement des médailles remportées au biathlon dans ces JO 2026 de Milan Cortina.

Ce sont les patrons du biathlon. L'équipe de France finit en tête du classement des médailles du biathlon lors de ces JO 2026.

Avec 13 médailles, dont 6 en or, les Bleus sont à égalité avec la Norvège (11 médailles).

Les 13 médailles françaises

6 en or : 

Julia Simon (Individuel), Quentin Fillon Maillet (Sprint), Océane Michelon (Mass start) relais hommes, relais femmes et relais mixte

4 en argent : 

Eric Perrot (Individuel), Lou Jeanmonnot (Individuel), Océane Michelon (Sprint) et Julia Simon (Mass start)

La Norvège a terminé en tête du classement des médailles.
Sur le même sujet JO 2026 : le tableau complet des médailles Lire

3 en bronze : 

Lou Jeanmonnot (Sprint), Emilien Jacquelin (Poursuite) et Quentin Fillon Maillet (Mass start)

JO 2026biathlon

À suivre aussi

Kamila Sellier a été sérieusement touchée sous l’œil gauche par la lame du patin d'une concurrente.
«Je vois double» : la patineuse polonaise Kamila Sellier revient sur sa grave blessure à l’œil par une lame aux JO 2026
Pierre Crinon a été à l'origine d'une bagarre lors de la défaite de l'équipe de France contre le Canada aux JO 2026.
«S'en prendre à moi, c'est ridicule» : le coup de gueule du hockeyeur français Pierre Crinon après sa suspension pour sa bagarre aux JO 2026
Jutta Leerdam a décroché une médaille d'or et une autre en argent aux JO 2026.
JO 2026 : la compagne de Jake Paul, double médaillée à Milan-Cortina, met sa combinaison aux enchères, elle trouve preneur pour une somme exorbitante

Ailleurs sur le web

Dernières actualités