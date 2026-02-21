JO 2026 : l'impressionnante image du bobsleigh à 4 autrichien qui se retourne (vidéo)

Le bobsleigh à 4 autrichien a été victime d’un grave accident dans un virage ce samedi lors des JO 2026. Un bobeur a été évacué sur civière.

Une image terrible. Un bobsleigh autrichien s’est retourné samedi midi lors de l’épreuve olympique de bob à quatre des JO 2026, glissant pendant une trentaine de secondes sur la glace, un incident qui a interrompu un temps la deuxième manche.

🚨 Grosse frayeur en bobsleigh à 4 aux #JO2026 !



Le bob autrichien part à la faute et chute dans le tracé 🛷❄️

Plus de peur que de mal selon les premières informations, mais la manche est évidemment compromise.



La glace de Milano-Cortina ne pardonne rien. 🇦🇹… pic.twitter.com/dW7XzZLsXK — Sports Olympiques (@_JeuxOlympiques) February 21, 2026

Le bob de Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer et Daiyehan Nichols-Bardi s'est retourné et a glissé la piste tout le reste du «tube» pendant une trentaine de secondes.

Aidés par une dizaine de personnes, dont des officiels, trois des quatre bobeurs sont sortis indemnes, mais un quatrième a été soigné sur la piste avant d'être évacué sur une civière. Il a perdu connaissance selon le média autrichien Kurier et a été transporté à l'hôpital.

Quelques minutes plus tard, le bob français s’est retourné également, tout comme celui de Trinidad, mais aucun blessé n'est à déplorer.