Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

JO 2026 : l'impressionnante image du bobsleigh à 4 autrichien qui se retourne (vidéo)

Un des bobeurs a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital. [REUTERS/Athit Perawongmetha]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le bobsleigh à 4 autrichien a été victime d’un grave accident dans un virage ce samedi lors des JO 2026. Un bobeur a été évacué sur civière.

Une image terrible. Un bobsleigh autrichien s’est retourné samedi midi lors de l’épreuve olympique de bob à quatre des JO 2026, glissant pendant une trentaine de secondes sur la glace, un incident qui a interrompu un temps la deuxième manche.

Le bob de Jakob Mandlbauer, Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer et Daiyehan Nichols-Bardi s'est retourné et a glissé la piste tout le reste du «tube» pendant une trentaine de secondes.

Aidés par une dizaine de personnes, dont des officiels, trois des quatre bobeurs sont sortis indemnes, mais un quatrième a été soigné sur la piste avant d'être évacué sur une civière. Il a perdu connaissance selon le média autrichien Kurier et a été transporté à l'hôpital.

La Norvège a terminé en tête du classement des médailles.
Sur le même sujet JO 2026 : le tableau complet des médailles Lire

Quelques minutes plus tard, le bob français s’est retourné également, tout comme celui de Trinidad, mais aucun blessé n'est à déplorer. 

JO 2026bobsleigh

À suivre aussi

Kamila Sellier a été sérieusement touchée sous l’œil gauche par la lame du patin d'une concurrente.
«Je vois double» : la patineuse polonaise Kamila Sellier revient sur sa grave blessure à l’œil par une lame aux JO 2026
Pierre Crinon a été à l'origine d'une bagarre lors de la défaite de l'équipe de France contre le Canada aux JO 2026.
«S'en prendre à moi, c'est ridicule» : le coup de gueule du hockeyeur français Pierre Crinon après sa suspension pour sa bagarre aux JO 2026
Jutta Leerdam a décroché une médaille d'or et une autre en argent aux JO 2026.
JO 2026 : la compagne de Jake Paul, double médaillée à Milan-Cortina, met sa combinaison aux enchères, elle trouve preneur pour une somme exorbitante

Ailleurs sur le web

Dernières actualités