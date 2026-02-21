Tennis : Arthur Fils affronte la montagne Carlos Alcaraz, en finale du tournoi de Doha

Carlos Alcaraz et Arthur Fils ont rendez-vous en finale du tournoi ATP 500 de Doha (Qatar), ce samedi 21 février, à 19h30. Une finale qui pourrait accoucher d'un spectacle haut en couleur.

Il aura fort à faire. Opposé au numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, le Français Arthur Fils s'apprête à disputer la cinquième finale de sa carrière à Doha (Qatar), ce samedi 21 février. S'il ne part pas favori, le natif de Courcouronnes peut nourrir certains espoirs.

Pour arriver à ce stade de la compétition, Arthur Fils (40e à l'ATP) s'est d'abord défait difficilement de Kamil Majchrzak (6-7, 6-3, 6-4), avant de facilement disposer de Quentin Halys (6-1, 7-6), Jiri Lehecka (6-3, 6-3) et Jakub Mensik (6-4, 7-6).

Une très belle semaine pour l'ancien 14e mondial, qui semble parvenir à retrouver son meilleur niveau après sa blessure longue durée au dos contractée la saison passée. Arthur Fils a également profité de cette semaine de compétition pour annoncer sa toute nouvelle collaboration avec Goran Ivanisevic, son nouvel entraîneur.

tout proche du succès face à Carlos Alcaraz en 2025

De son côté, l'Espagnol enchaîne après son impressionnant sacre à l'Open d'Australie. Particulièrement offensif et agressif, le jeune joueur de 22 ans s'est d'abord imposé face à deux Français, Arthur Rinderknech et Valentin Royer, avant de s'offrir deux joueurs russes, Karen Khachanov et Andrey Rublev, non sans difficulté. Si les observateurs s'attendaient à voir un nouvel affrontement entre le natif d'El Palmar et Jannik Sinner, l'Italien a une nouvelle fois chuté avant de retrouver son meilleur ennemi. Cette fois, le numéro 2 mondial a rendu les armes face à Jakub Mensik, ce dont à parfaitement profité Arthur Fils.

Ce samedi 21 février, les deux jeunes cracks du circuit masculin se feront face pour la troisième fois. Si le Français n'a pas pu rivaliser avec l'actuel joueur le mieux classé à l'ATP lors de leur dernier match, à Barcelone (6-2, 6-4) en 2025, il lui avait posé de sérieux problèmes à Monte Carlo, quelques semaines auparavant. Il avait finalement craqué 4-6, 7-5, 6-3, après être passé tout près de la victoire. De quoi donner de la confiance à celui qui a déjà été titré à Lyon (ATP 250), Hambourg (ATP 500) et Tokyo (ATP 500).

Carlos Alcaraz a battu Andrey Rublev (7-6, 6-4), en demi-finale de ce tournoi © Icon Sport

En cas de victoire, le français de 21 ans deviendrait le premier joueur tricolore à battre un joueur classé à la plus haute marche mondiale en finale d'un tournoi. Un exploit qui lui permettrait également de faire un bond au classement, lui qui passerait alors 26e mondial, malgré une saison quasi blanche jouée en 2025.

📊 Arthur Fils 🇫🇷 va tenter de devenir le 1er joueur français à battre un N°1 mondial en finale d'un tournoi ATP :

❌ Sydney 1983 : McEnroe b. Leconte 🇫🇷

❌ Sydney 1985 : Lendl b. Leconte 🇫🇷

❌ Lyon 1993 : Sampras b. Pioline 🇫🇷

❌ Osaka 1994 : Sampras b. Roux 🇫🇷

❌ Wimbledon 1997… pic.twitter.com/z6333dXvbX — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 20, 2026

Pour Carlos Alcaraz, l'objectif sera de poursuivre sa série d'invincibilité débutée à l'Open d'Australie. L'ancien joueur de Juan Carlos Ferrero compte 10 victoires, loin de la plus longue série de l'Histoire, portée à 41 succès de rang pour démarrer la saison en 2011 par Novak Djokovic. L'Espagnol jouera au Qatar pour un 26e titre en carrière.

Programme TV

Carlos Alcaraz – Arthur Fils

Finale du tournoi ATP 500 de Doha (Qatar)

Samedi 21 février

19h30 sur Eurosport