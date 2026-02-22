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Athlétisme : le Français Yann Schrub bat le record d’Europe du 10 km avec un temps exceptionnel

Yann Schrub a battu de deux secondes le précédent record du 10 km sur route. Yann Schrub a battu de deux secondes le précédent record du 10 km sur route. [Loic Cousin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deuxième du 10 km sur route de Castellon (Espagne), derrière l’Ougandais Habert Kibet, le Français Yann Schrub a battu, ce dimanche, le record d’Europe de la distance.

Il visait le record de France, mais il a fait encore mieux. Deuxième du 10 km sur route de Castellon (Espagne), quatre secondes derrière l’Ougandais Habert Kibet (26’39’’), Yann Schrub (29 ans) a battu, ce dimanche, le record d’Europe avec un temps de 26’43’’. Avec deux secondes de mieux, le Français a effacé des tablettes le record du Suédois Andreas Almgre, établi le mois dernier à Valence (26’43’’).

Le Mosellan, également médecin, a également pulvérisé son record personnel (27’20’’) mais aussi le record de France établi par Etienne Daguinos à Lille en 2024 (27’04’’). Et dans la foulée de sa performance, il a été félicité par son compatriote Jimmy Gressier. «Bravo Yann Schrub ! Incroyable, le record d’Europe est de nouveau français», a réagi, sur Instagram, le champion du monde du 10.000 m qui a brièvement possédé le record d’Europe de la distance en 2024.

Sur le même sujet Athlétisme : pourquoi la championne olympique et du monde du 5.000 et 10.000 mètres fait-elle une pause en 2026 ? Lire

Yann Schrub est également devenu le 6e meilleur performeur de tous les temps sur la distance, dont le record du monde a été établi par le Kényan Rhonex Kipruto en janvier 2020 à Valence (Espagne) en 26’24’’.

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