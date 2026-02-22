Athlétisme : le Français Yann Schrub bat le record d’Europe du 10 km avec un temps exceptionnel

Deuxième du 10 km sur route de Castellon (Espagne), derrière l’Ougandais Habert Kibet, le Français Yann Schrub a battu, ce dimanche, le record d’Europe de la distance.

Il visait le record de France, mais il a fait encore mieux. Deuxième du 10 km sur route de Castellon (Espagne), quatre secondes derrière l’Ougandais Habert Kibet (26’39’’), Yann Schrub (29 ans) a battu, ce dimanche, le record d’Europe avec un temps de 26’43’’. Avec deux secondes de mieux, le Français a effacé des tablettes le record du Suédois Andreas Almgre, établi le mois dernier à Valence (26’43’’).

Le Mosellan, également médecin, a également pulvérisé son record personnel (27’20’’) mais aussi le record de France établi par Etienne Daguinos à Lille en 2024 (27’04’’). Et dans la foulée de sa performance, il a été félicité par son compatriote Jimmy Gressier. «Bravo Yann Schrub ! Incroyable, le record d’Europe est de nouveau français», a réagi, sur Instagram, le champion du monde du 10.000 m qui a brièvement possédé le record d’Europe de la distance en 2024.

Yann Schrub est également devenu le 6e meilleur performeur de tous les temps sur la distance, dont le record du monde a été établi par le Kényan Rhonex Kipruto en janvier 2020 à Valence (Espagne) en 26’24’’.