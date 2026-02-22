Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Cyclisme : le classement général du Tour de l’Algarve après la victoire de Juan Ayuso

L’Espagnol Juan Ayuso a remporté le Tour de l’Algarve devant le Français Paul Seixas. L’Espagnol Juan Ayuso a remporté le Tour de l’Algarve devant le Français Paul Seixas. [Joao Matos / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Espagnol Juan Ayuso, vainqueur de la 5e et dernière étape, a remporté, ce dimanche, le Tour de l’Algarve (Portugal) devant le Français Paul Seixas et le Portugais Joao Almeida.

Le classement général du Tour de l’Algarve

1. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) en 15h51’12’’

2. Paul Seixas (FRA/Decathlon CMA CGM Team) à 14’’

3. Joao Almeida (POR/UAE Team Emirates-XRG) à 59’’

4. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’22’’

5. Kévin Vauquelin (FRA/ Ineos Grenadiers) à 1’40’’

6. Daniel Martinez (COL/Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 1’53’’

7. Matthew Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM Team) à 1’53’’

8. Florian Lipowitz (ALL/ Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 2’15’’

9. Thymen Arensman (NER/ Ineos Grenadiers) à 2’18’’

10. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling Team) à 2’35’’

11. Thomas Gloag (GBR/Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) à 2’53’’

12. Alessandro Pinarello (ITA/NSN Cycling Team) à 3’33’’

13. Felix Engelhardt (ALL/Team Jayco-AlUla) à 3’42’’

14. Fabio Christen (SUI/ Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) à 3’52’’

15. Felix Grosschartner (AUT/UAE Team Emirates-XRG) à 4’27’’

16. Juan Martinez (COL/Team Picnic PostNL) à 4’32’’

17. Hector Alvarez (ESP/Lidl-Trek) à 4’37’’

18. Juan Rodriguez (COL/EF Education-EasyPost) à 4’59’’

19. Artem Nych (Anicolor/Campicarn Cycling Team) à 5’09’’

20. Alex Molenaar (NER/Caja Rural-Seguros RGA) à 5’27’’

CyclismeSportClassementPaul Seixas

À suivre aussi

Cyclisme : pourquoi une moto va-t-elle suivre Tadej Pogacar pendant ses entraînements ?
Cyclisme : un Français victime d’une perforation de l’intestin et d’une déchirure de la rate après une chute sur le Tour d’Oman
Francesco Mazzoleni a été renversé par une voiture qui circulait en sens inverse.
Cyclisme : un jeune coureur italien meurt après avoir été renversé par une voiture à l’entraînement

Ailleurs sur le web

Dernières actualités