Cyclisme : le classement général du Tour de l’Algarve après la victoire de Juan Ayuso

L’Espagnol Juan Ayuso, vainqueur de la 5e et dernière étape, a remporté, ce dimanche, le Tour de l’Algarve (Portugal) devant le Français Paul Seixas et le Portugais Joao Almeida.
Le classement général du Tour de l’Algarve
1. Juan Ayuso (ESP/Lidl-Trek) en 15h51’12’’
2. Paul Seixas (FRA/Decathlon CMA CGM Team) à 14’’
3. Joao Almeida (POR/UAE Team Emirates-XRG) à 59’’
4. Oscar Onley (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’22’’
5. Kévin Vauquelin (FRA/ Ineos Grenadiers) à 1’40’’
6. Daniel Martinez (COL/Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 1’53’’
7. Matthew Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM Team) à 1’53’’
8. Florian Lipowitz (ALL/ Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 2’15’’
9. Thymen Arensman (NER/ Ineos Grenadiers) à 2’18’’
10. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling Team) à 2’35’’
11. Thomas Gloag (GBR/Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) à 2’53’’
12. Alessandro Pinarello (ITA/NSN Cycling Team) à 3’33’’
13. Felix Engelhardt (ALL/Team Jayco-AlUla) à 3’42’’
14. Fabio Christen (SUI/ Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) à 3’52’’
15. Felix Grosschartner (AUT/UAE Team Emirates-XRG) à 4’27’’
16. Juan Martinez (COL/Team Picnic PostNL) à 4’32’’
17. Hector Alvarez (ESP/Lidl-Trek) à 4’37’’
18. Juan Rodriguez (COL/EF Education-EasyPost) à 4’59’’
19. Artem Nych (Anicolor/Campicarn Cycling Team) à 5’09’’
20. Alex Molenaar (NER/Caja Rural-Seguros RGA) à 5’27’’