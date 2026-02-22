Tournoi des 6 nations 2026 : le XV de France enchaîne contre l’Italie (33-8) et peut toujours viser le Grand Chelem

Tombeur de l’Italie à Lille (33-8), le XV de France a enchaîné, ce dimanche, une 3e victoire bonifiée en autant de rencontres dans le Tournoi des 6 nations 2026 et peut toujours viser le Grand Chelem.

Les Bleus sont lancés vers le Grand Chelem. Après les victoires contre l’Irlande (36-14) et au pays de Galles (12-54), le XV de France a battu, ce dimanche, l’Italie (33-8) et enchaîné un 3e succès avec le point de bonus offensif dans le tournoi des 6 nations 2026. Contrairement à leurs sorties précédentes, tout n’a pas été parfait pour les hommes de Fabien Galthié, avec une prestation collective moins aboutie, mais ils ont construit leur victoire en première période avec trois essais en moins d’une demi-heure.

😍 Les Bleus s’imposent à Lille face à l’Italie avec le bonus offensif ! #FRAITA



Le #XVdeFrance reste invaincu dans ce Six Nations ! 🔥 pic.twitter.com/umPgMyl0uX — France Rugby (@FranceRugby) February 22, 2026

Comme souvent, Louis Bielle-Biarrey, qui a inscrit son 12e essai lors des 8 derniers matchs dans le Tournoi, a lancé les hostilités après seulement cinq minutes de jeu avant d’être imité à peine dix minutes plus tard par Emmanuel Meafou (15e) puis Thomas Ramos (29e). Les coéquipiers d’Antoine Dupont ont ensuite levé le pied, se montrant plus brouillons, et les Italiens ont en ont profité pour réduire l’écart avant la pause avec un essai de Ange Capuozzo et une pénalité (19-8).

S’ils n’ont pas vraiment inquiété pendant le second acte par une équipe d’Italie accrocheuse mais encore trop tendre, les Bleus n’ont pas été forcément beaucoup plus séduisants. Et ils ont dû attendre les dix dernières minutes pour inscrire deux nouveaux essais et s’assurer le point de bonus. A 15 contre 14, avec l’exclusion pour 10 minutes de l'ailier Italien Louis Lynagh pour un en-avant volontaire, Gaël Dréan, auteur de son premier essai pour sa première sélection (73e), et Emilien Gailleton (77e) ont scellé le succès des Français, bien partis pour conserver leur titre.

Car une nouvelle victoire bonifiée, dans quinze jours, en Ecosse leur assurerait le gain du Tournoi, avant de viser le 11e Grand Chelem de l’histoire du XV de France, la semaine suivante, lors de la réception l’Angleterre en match de clôture.