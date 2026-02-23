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Athlétisme : un Botswanais disqualifié après avoir mimé un coup de pistolet contre un Français (vidéo)

Tshepiso Masalela avait terminé 7e des Jeux olympiques de Paris sur 800 m. [CTK / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Vainqueur du 1.500m de Torun (Pologne) dimanche, un athlète botswanais a été disqualifié pour un comportement antisportif envers un Français.

Il risque de longtemps regretter son geste. Tshepiso Masalela, un athlète bostwanais a été disqualifié ce dimanche du 1.500m de la Copernicus Cup, un meeting en salle à Torun en Pologne, qu’il avait remporté. Mais sa célébration antisportive sur un Français l’a rattrapé.

Alors qu’il bataillait avec Azeddine Habz, il s’est imposé au sprint d’un petit centième mais a mimé un coup de pistolet avec sa main droite. Un comportement qui n’a pas plu au jury de la compétition polonaise, qui a disqualifié l’athlète.

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C'est finalement le Tricolore de 32 ans qui a été déclaré vainqueur. Il en est désormais à deux victoires en deux participations à un 1.500m en salle en 2026 après sa première place au Meeting de Karlsruhe début février.

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