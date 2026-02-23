Basket : qui sont les deux Français de retour en NBA pour seulement dix jours ?

Deux basketteurs français ont fait leur retour en NBA, ce dimanche, en signant un contrat de dix jours avec deux franchises.

Une nouvelle chance de se montrer. Killian Hayes et Rayan Rupert ont signé tous les deux un contrat de dix jours, respectivement avec les Sacramento Kings et les Memphis Grizzlies, comme l’ont officialisé les deux franchises NBA.

Hayes, ancien joueur de Detroit, drafté en septième position en 2020, avait passé quatre ans avec les Pistons avant d’être coupé. Il s’est refait une santé en G-League, avec Cleveland avec 22,4 points de moyenne et 8,5 passes décisives par match.

KILLIAN HAYES REJOINT LES KINGS VIA UN 10 DAYS CONTRACT 🚨🇫🇷



À 24 ans, l’ancien 7e choix de Draft obtient une nouvelle opportunité en NBA après une belle saison en G-League :



23.6 PTS

8.2 AST

4.2 REB

1.7 INT pic.twitter.com/WdQLdr3BaL — First Team (@FirstTeam101) February 22, 2026

Il rejoint la pire équipe de la ligue américaine (12 victoires, 46 défaites) et retrouvera son compatriote Maxime Raynaud, qui impressionne pour sa première année en NBA .

De son côté, Rayan Rupert rebondit du côté de Memphis. Drafté par Portland en 2023 en 43e position, l’ailier tricolore y a passé deux ans et demi mais a été récemment libéré de son contrat.

The Memphis Grizzlies are signing former Portland Trail Blazers guard Rayan Rupert to a 10-day contract, sources tell ESPN. The former second-round pick joins the Grizzlies after playing 139 games across 2-plus seasons in Portland. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 22, 2026

Avec Hayes et Rupert, le contingent français est désormais à 20 en NBA.