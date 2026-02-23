Cyclisme : deux personnes percutées et tuées par un véhicule de la caravane publicitaire sur le Tour du Rwanda

Deux personnes ont été percutées et tuées par un véhicule de la caravane publicitaire, dimanche, en marge de la 1ère étape du Tour du Rwanda. Six autres personnes ont également été blessées.

Le Tour du Rwanda a été frappé par un drame. En marge de la 1ère étape (173 km), disputée, dimanche, entre Rukomo et Rwamagana dans la région de Gabiro (Est du pays), deux personnes sont décédées après avoir été percutées par un véhicule de la caravane publicitaire. Six autres ont également été blessées et «reçoivent des soins à l’hôpital», ont indiqué les organisateurs.

PUBLIC NOTICE pic.twitter.com/hspSA0KSLS — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 22, 2026

Alors que des investigations sont menées par les autorités locales «pour faire la lumière sur cette affaire», le véhicule de la caravane aurait «dérapé hors de la route et percuté plusieurs spectateurs», a indiqué l’organisation qui a réaffirmé son «engagement en faveur de la sécurité publique».

Malgré ce tragique accident, l’étape, qui s’est majoritairement courue sous une pluie battante, a été maintenue. Et l’Israélien Itamar Einhorn (NSN Development Team) s’est imposé au sprint, endossant le maillot de leader de la course. Sept étapes sont encore au programme de cette 18e édition avant l’arrivée programmée, dimanche prochain, à Kigali, où se sont déroulés les derniers Championnats du monde de cyclisme remportés par Tadej Pogacar et Magdeleine Vallieres.