Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : un joueur de l’AC Milan évacué sur une civière après un choc à la tête

L'Anglais a été transféré à l'hôpital. [REUTERS/Daniele Mascolo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dimanche lors de la défaite de l’AC Milan contre Parme (0-1), Ruben Loftus-Cheek a été victime d’un gros choc à la tête avec le gardien adverse et a été transféré à l’hôpital.

Un choc très violent. Dimanche, lors du match de Serie entre l’AC Milan et Parme (0-1), le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek a subi un choc violent à la tête en étant percuté par le gardien adverse.

L’incident a eu lieu à la 7e minute de la rencontre. Le joueur de 30 ans, qui tentait de reprendre de la tête un centre, a subi un choc brutal avec Edoardo Corvi, qui a totalement manqué sa sortie.

Les deux hommes sont restés au sol, sonnés. L’Anglais a ensuite été évacué sur civière et transporté à l’hôpital, après de longues minutes passées allongé sur le sol.

«A la suite des examens complémentaires effectués, Ruben Loftus-Cheek n’a pas subi de commotion cérébrale ni de perte de connaissance. Le choc a toutefois provoqué des fractures aux dents supérieures et à l’os alvéolaire maxillaire. Il sera opéré», a annoncé le club lombard.

Sur le même sujet Football : un nouveau joueur de Premier League victime de racisme Lire

L’opération était prévue ce lundi matin. Il ne devrait pas retrouver les terrains tout de suite et sa saison pourrait être terminée. 

FootballAC Milan

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : une fan-zone sera installée sur les bords de la Seine à Paris
Ligue des champions féminine : le FC Barcelone, trop fort pour Lyon, s'offre un quatrième titre
FAR Rabat-Mamelodi Sundows, finale retour de la Ligue des champions africaine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités