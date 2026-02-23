Football : un joueur de l’AC Milan évacué sur une civière après un choc à la tête

Dimanche lors de la défaite de l’AC Milan contre Parme (0-1), Ruben Loftus-Cheek a été victime d’un gros choc à la tête avec le gardien adverse et a été transféré à l’hôpital.

Un choc très violent. Dimanche, lors du match de Serie entre l’AC Milan et Parme (0-1), le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek a subi un choc violent à la tête en étant percuté par le gardien adverse.

L’incident a eu lieu à la 7e minute de la rencontre. Le joueur de 30 ans, qui tentait de reprendre de la tête un centre, a subi un choc brutal avec Edoardo Corvi, qui a totalement manqué sa sortie.

💥🚑 | Le GROS CHOC entre Loftus-Cheek 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et le gardien de Parme… le milieu anglais, complètement sonné, sort sur civière ! ❌



(Quel coup du foulard D’ALEXIS SAELEMAEKERS ! 🇧🇪🪄)



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Les deux hommes sont restés au sol, sonnés. L’Anglais a ensuite été évacué sur civière et transporté à l’hôpital, après de longues minutes passées allongé sur le sol.

«A la suite des examens complémentaires effectués, Ruben Loftus-Cheek n’a pas subi de commotion cérébrale ni de perte de connaissance. Le choc a toutefois provoqué des fractures aux dents supérieures et à l’os alvéolaire maxillaire. Il sera opéré», a annoncé le club lombard.

L’opération était prévue ce lundi matin. Il ne devrait pas retrouver les terrains tout de suite et sa saison pourrait être terminée.