Football : un nouveau joueur de Premier League victime de racisme

Un joueur de Wolverhampton, club de Premier League en Angleterre, a dénoncé les insultes racistes qu’il a subies sur les réseaux sociaux après un penalty raté.

Après le Français Wesley Fofana et le Tunisien Hannibal Mejbri, un troisième footballeur a été victime d’insultes racistes en Angleterre. Tolu Arokodare, joueur nigérian de Wolverhampton a en effet dénoncé les messages reçus sur les réseaux dimanche après avoir raté un pénalty lors de la 27e journée de Premier League contre Crystal Palace.

Le club des Wolves et le joueur ont partagé certains messages sur Instagram. «Combien de temps encore allez-vous, vous les Noirs, ruiner le football ?», peut-on lire. Ou encore : «Singe», « Put*** de nè***», «tu m’as fait perdre mon pari.».

«Il est toujours incompréhensible que l’on joue à une époque où les gens ont la liberté de diffuser autant de racisme sans aucune conséquence. Ces individus ne doivent pas avoir leur place dans notre jeu et collectivement, nous devons prendre des mesures pour punir ceux qui entachent le sport comme ça, qu’importe qui ils sont», est-il écrit en légende.

«Tolu bénéficie de notre soutien total et indéfectible. Aucun joueur ne devrait être victime d’une telle haine simplement parce qu’il fait son travail», a souligné Wolverhampton qui a signalé ces publications aux plates-formes concernées.