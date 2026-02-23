Ligue des champions : accusé de racisme par Vinicius Jr, Gianluca Prestianni suspendu pour le barrage retour Real Madrid-Benfica

Gianluca Prestianni, accusé de racisme par Vinicius Jr lors du barrage aller de Ligue des champions Benfica-Real Madrid, a été «suspendu provisoirement» par l'UEFA ce lundi.

La sanction est tombée. Gianluca Prestianni, joueur argentin du Benfica Lisbonne accusé de racisme contre Vinicius Jr lors du barrage aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (0-1), a été «suspendu provisoirement» par l'UEFA et ne pourra pas disputer le match retour mercredi, a annoncé l'instance européenne lundi. Le joueur est suspendu «comportement discriminatoire», peut-on lire dans le communiqué.

La rencontre, disputée mardi dernier à Lisbonne et remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram, arguant que le Madrilène avait «malheureusement mal interprété ce qu'il a cru entendre.»

Le Benfica Lisbonne a réagi immédiatement à la décision de l'UEFA, disant «regretter d’être privé du joueur alors que la procédure est encore en cours d'instruction», tout en assurant de son «engagement indéfectible dans la lutte contre toute forme de racisme ou de discrimination».

Le club portugais «fera appel de cette décision de l'UEFA, même si les délais en question auront difficilement un quelconque effet pratique pour le match retour du barrage de la Ligue des champions», ajoute-t-il dans un communiqué.