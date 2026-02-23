Mexique : un match de football arrêté en urgence après des détonations prises pour des coups de feu (vidéo)

Dimanche, le match de football féminin entre Necaxa et Querétaro a été interrompu après que des coups de feu présumés ont été entendus à l’extérieur du stade.

Un moment de panique. Le match du championnat de football féminin mexicain entre Necaxa et Querétaro a été arrêté quelques minutes après une fausse alerte. Des bruits ressemblants à des coups de feu présumés à l’extérieur du stade ont été entendus.

Au moment du coup de sifflet de l’arbitre, les joueuses des deux équipes ont couru en direction des vestiaires. Quinze minutes plus tard, après vérifications le match a repris pour voir la victoire de Necaxa (2-1).

Pánico en Aguascalientes



Se suspende el Necaxa vs Querétaro femenil por posibles detonaciones afuera del Estadio Victoria pic.twitter.com/AToDNrrzg3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026

Le bruit entendu aurait été provoqué par un véhicule. «Il n'y a pas eu de fusillade», a confié un dirigeant de la Fédération mexicaine de football à AS.

Depuis dimanche, le Mexique est en proie à de nombreuses violences après la mort de Nemesio «El Mencho» Oseguera, chef du cartel Jalisco New Generation (CJNV).

En août 2011, une fusillade à l’extérieur d’un stade avait provoqué des scènes de panique, avec les spectateurs se réfugiant sur la pelouse.