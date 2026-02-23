Rugby : pourquoi le XV de France a-t-il perdu une place au classement mondial ?

Le XV de France, qui a remporté ses trois premiers matchs du Tournoi des 6 nations 2026, a perdu une place au dernier classement World Rugby.

Les Bleus ont déjà perdu leur place sur le podium. Si tout va bien pour le XV de France dans le Tournoi des 6 nations 2026, avec une 3e victoire bonifiée en autant de rencontres décrochée contre l’Italie (33-8), les hommes de Fabien Galthié ont perdu une place au dernier classement World Rugby. Remontés au 3e rang la semaine passée, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont été rétrogradés à la 4e place après avoir été dépassés par l’Irlande.

Le XV du Trèfle, qui avait été largement dominé par les Tricolores en ouverture du Tournoi, a profité de sa large victoire en Angleterre (21-42) et de la méthode de calcul complexe de l'institution mondiale pour marquer 2,09 points et remonter au 3e rang derrière l’Afrique du Sud, qui occupe toujours la tête, et la Nouvelle-Zélande.

De son côté, la France ne pouvait pas inscrire de points en raison de l’écart (8,59 points) avec l’Italie au classement. Mais le principal objectif du XV de France reste de remporter le Tournoi des 6 nations pour la 2e année consécutive et réaliser le 11e Grand Chelem de son histoire. Pour y parvenir, les Bleus devront s’imposer en Ecosse (7 mars) et battre l’Angleterre au Stade de France (14 mars) lors du dernier match.

Le top 10 du classement World Rugby

1. Afrique du Sud : 93,94 points

2. Nouvelle-Zélande : 90,33 points

3. Irlande : 88,89 points

4. France : 88,40 points

5. Angleterre : 85,62 points

6. Argentine : 84,97 points

7. Écosse : 81,71 points

8. Australie : 81,53 points

9. Fidji : 81,14 points

10. Italie : 79,81 points