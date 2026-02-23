Rugby : un joueur amateur dans le coma après avoir reçu un coup de poing à la tempe, son agresseur positif aux stupéfiants

Dimanche, un joueur de l’équipe de rugby de Sévérac-le-Château a été plongé dans le coma après avoir reçu un coup de poing de son adversaire positif à la cocaïne.

Une nouvelle agression dans le sport amateur. Un joueur de l’équipe réserve de rugby de l’Entente Maureilhan/Montady (Hérault) a frappé d’un violent coup de poing à la tempe un adversaire évoluant à Sévérac-le-Château (Aveyron) en toute fin de rencontre.

Alors qu’il restait quelques minutes à disputer, l’agresseur, qui venait de se faire plaquer, s’est relevé et a agressé son adversaire. Le jeune homme de 23 ans s’est retrouvé inconscient puis s’est relevé avant de rechuter quelques minutes plus tard.

Des nouvelles inquiétantes

Il a été rapidement pris en charge et héliporté vers le centre hospitalier de Rodez. D’après le Journal de Millau, le joueur s’est vu détecter un enfoncement de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Il a alors été ensuite transporté vers l’hôpital Purpan à Toulouse et a été opéré en urgence.

Joël Agullon, président de Sévérac-le-Château, a donné des nouvelles inquiétantes de son joueur. «Le petit a été embarqué et la suite nous fait peur. Il est gravement blessé. À une heure du matin, nous étions encore en contact avec les proches à Toulouse pour prendre de ses nouvelles. Il avait été opéré, mais il était encore dans le coma», a-t-il expliqué au quotidien Midi-Libre.

Âgé de 20 ans, l'’auteur présumé des coups, interpellé par les forces de l’ordre, a été soumis à un dépistage toxicologique qui s’est révélé positif à la cocaïne.