Tennis : voici le nouveau classement ATP avec six places gagnées par Arthur Fils

Battu en finale du tournoi de Doha par Carlos Alcaraz, Arthur Fils a gagné six places au dernier classement ATP toujours dominé par l’Espagnol devant l’Italien Jannik Sinner.
Il est de retour aux affaires. Eloigné du circuit pendant de longs mois en raison de pépins physiques, Arthur Fils a atteint la finale du tournoi de Doha, où il a été battu, samedi, par Carlos Alcaraz (6-2, 6-1). Et grâce à sa performance dans la capitale qatarie, il a gagné six places pour remonter au 34e rang au dernier classement ATP.
Il est désormais le n°2 français derrière Arthur Rinderknech (31e mondial), alors que 13 joueurs tricolores figurent dans le top 100 mondial avec notamment Luca Van Assche (100e) qui a fait un bon de 30 places après sa victoire au Challenger de Lille.
La hiérarchie mondiale est toujours dominée par Carlos Alcaraz devant l’Italien Jannik Sinner (2e) et le Serbe Novak Djokovic (3e). Le seul changement dans le top 10 est la place gagnée par l’Américain Taylor Fritz (7e), qui est passé devant le Canadien Félix Auger-Aliassime (8e).
Le top 10 du classement ATP
1. Carlos Alcaraz (Espagne) : 13.550 points
2. Jannik Sinner (Italie) 10.400 points
3. Novak Djokovic (Serbie) 5.280 points
4. Alexander Zverev (Allemagne) 4.555 points
5. Lorenzo Musetti (Italie) 4.405 points
6. Alex De Minaur (Australie) 4.235 points
7. Taylor Fritz (Etats-Unis) 4.220 points
8. Félix Auger-Aliassime (Canada) 4.080 points
9. Ben Shelton (Etats-Unis) 4.050 points
10. Alexander Bublik (Kazakhstan) 3.405 points