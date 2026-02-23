Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tournoi des 6 nations 2026 : le XV de France sacré contre l’Ecosse si…

Le XV de France a remporté ses trois premiers matchs du Tournoi des 6 nations avec le point de bonus offensif. Le XV de France a remporté ses trois premiers matchs du Tournoi des 6 nations avec le point de bonus offensif. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avec trois victoires bonifiées en autant de rencontres, le XV de France occupe la tête du classement du Tournoi des 6 nations 2026 et pourrait être sacré dès son prochain match en Ecosse (7 mars).

Les Bleus sont bien partis pour conserver leur titre. Après avoir battu l’Irlande (36-14) puis le pays de Galles (54-12), le XV de France a signé, dimanche, une 3e victoire bonifiée en autant de rencontres dans le Tournoi des 6 nations. Et avec ce succès, il occupe la tête du classement (15 points) devant l’Ecosse (11 points) et reste la seule nation à pouvoir prétendre réaliser le Grand Chelem.

Les coéquipiers d’Antoine Dupont pourraient même être sacrés dès leur prochain match en Ecosse (7 mars). Ils seront assurés de remporter le Tournoi s’ils imposent à Édimbourg avec une nouvelle fois le point de bonus offensif. Un simple succès pourrait également suffire si l’Irlande ne prend pas le point de bonus offensif contre le pays de Galles.

Le XV de France a été dépassé par l'Irlande et pointe désormais au 4e rang.
Sur le même sujet Rugby : pourquoi le XV de France a-t-il perdu une place au classement mondial ? Lire

Et en cas de victoire dans la capitale écossaise, les hommes de Fabien Galthié pourront viser le 11e Grand Chelem de l’histoire du XV de France lors de la réception de l’Angleterre au Stade de France (14 mars).

Le XV de France sacré contre l’Ecosse si…

- victoire avec le bonus offensif

- victoire sans le bonus offensif et l’Irlande ne prend pas le bonus offensif contre le pays de Galles 

RugbySportXV de France6 nations

À suivre aussi

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 nations 2026 pour la 2e année consécutive.
Tournoi des 6 nations 2026 : les résultats complets du XV de France
Le XV de France a battu l'Angleterre à la dernière seconde pour remporter le Tournoi des 6 nations 2026.
Tournoi des 6 nations 2026 : les résultats complets de la compétition
Le XV de France a signé une nouvelle victoire avec le point de bonus contre l'Italie.
Tournoi des 6 nations 2026 : le XV de France enchaîne contre l’Italie (33-8) et peut toujours viser le Grand Chelem

Ailleurs sur le web

Dernières actualités