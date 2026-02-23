Tournoi des 6 nations 2026 : le XV de France sacré contre l’Ecosse si…

Avec trois victoires bonifiées en autant de rencontres, le XV de France occupe la tête du classement du Tournoi des 6 nations 2026 et pourrait être sacré dès son prochain match en Ecosse (7 mars).

Les Bleus sont bien partis pour conserver leur titre. Après avoir battu l’Irlande (36-14) puis le pays de Galles (54-12), le XV de France a signé, dimanche, une 3e victoire bonifiée en autant de rencontres dans le Tournoi des 6 nations. Et avec ce succès, il occupe la tête du classement (15 points) devant l’Ecosse (11 points) et reste la seule nation à pouvoir prétendre réaliser le Grand Chelem.

Les coéquipiers d’Antoine Dupont pourraient même être sacrés dès leur prochain match en Ecosse (7 mars). Ils seront assurés de remporter le Tournoi s’ils imposent à Édimbourg avec une nouvelle fois le point de bonus offensif. Un simple succès pourrait également suffire si l’Irlande ne prend pas le point de bonus offensif contre le pays de Galles.

Et en cas de victoire dans la capitale écossaise, les hommes de Fabien Galthié pourront viser le 11e Grand Chelem de l’histoire du XV de France lors de la réception de l’Angleterre au Stade de France (14 mars).

Le XV de France sacré contre l’Ecosse si…

- victoire avec le bonus offensif

- victoire sans le bonus offensif et l’Irlande ne prend pas le bonus offensif contre le pays de Galles