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Boxe : quand Floyd Mayweather et Manny Pacquiao vont-ils de nouveau s’affronter ?

En 2015, les deux rivaux s'étaient affrontés à Las Vegas. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Floyd Mayweather, qui vient d’annoncer son retour à la compétition professionnelle, va affronter Manny Pacquiao pour un combat de boxe revanche dans les prochains mois.

Les «Papys font de la résistance». Âgés respectivement de 48 ans et 47 ans, l’Américain Floyd Mayweather et le Philippin Manny Pacquiao, deux légendes de la boxe, s’affronteront de nouveau lors d’un combat professionnel le 19 septembre à Las Vegas, a annoncé ce lundi Netflix, qui diffusera l’affrontement.

«Money» avait annoncé vendredi sortir de sa retraite tandis que «Pacman» était revenu sur les rings en 2025. Les deux anciens multiples champions du monde s'étaient affrontés en mai 2015, lors d’un «combat du siècle» tant attendu mais qui avait déçu. L’Américain, resté invaincu toute sa carrière, avait gagné.

«Floyd et moi avons offert au monde ce qui reste comme le plus grand combat de l'histoire de la boxe. Les fans ont attendu assez longtemps, ils méritent cette revanche», a confié Manny Pacquiao (62 victoires, 8 défaites, 3 nuls) qui reste sur un match nul face à l'Américain Mario Barrios.

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De son côté, Mayweather (50 combats et autant de victoires), qui va fêter mardi ses 49 ans, avait pris sa retraite en 2017 et multiplié depuis les exhibitions. Il a doit affronter Mike Tyson en avril à Kinshasa (RD Congo).

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