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Boxe : Tony Yoka a-t-il vraiment changé de nationalité sportive ?

Tony Yoka compte 15 victoires pour 3 défaites. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lundi, un post du boxeur français Tony Yoka a laissé entendre un changement de nationalité sportive. Il s'en est expliqué ce mardi.

Il a préféré s'expliquer. Tony Yoka, champion olympique 2016 sous les couleurs de la France, a semblé annoncer lundi qu'il allait désormais boxer pour la République Démocratique du Congo, le pays d'origine de son père.

«Je suis fier de pouvoir faire rayonner la République Démocratique du Congo aux yeux du monde ainsi que de pouvoir honorer ma parole et rendre hommage au ministre (des Sports et loisirs de la RDC) Didier Budimbu qui me fait confiance dans cette aventure», a posté le Parisien de 33 ans sur X.

Mais ce mardi, le principal intéressé a voulu s'expliquer dans une vidéo postée sur son compte Instagram. «Il n'est pas question que je change de nationalité sportive, a lancé le poids lourd (15 victoires, 3 défaites). On a décidé avec mon adversaire de prendre notre licence au Congo, auprès de la fédération congolaise, tout comme j'aurais pu prendre ma licence aux Etats-Unis ou en Angleterre parce que je m'entraîne là-bas, ça n'a rien à voir avec ma nationalité sportive.»

«On a un projet d'ouvrir une académie de boxe à Kinshasa pour encadrer la jeunesse congolaise et les accompagner vers le plus haut niveau de la boxe qui est les Jeux olympiques, a également indiqué le Parisien né en 1992. Mais en aucun cas il n'est question que moi j'aille aux Jeux olympiques représenter la République démocratique du Congo. Je suis et je resterai un champion olympique français, j'ai toujours porté haut les couleurs de notre pays et voilà ça ne changera pas.»

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Et pour accompagner le tout, il devrait affronter justement un autre Congolais en avril prochain, Martin Bakole. Selon RFI, la revanche a été convenue entre les deux hommes qui s’étaient invectivés sur les réseaux sociaux. «Tu étais la fierté de la France, aujourd'hui, tu es fini. Les Français t'ont abandonné et tu te sens maintenant Congolais», lui avait lancé Bakole qui l’avait battu en mai 2022.

Tony YokaBoxeSportSports de combat

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