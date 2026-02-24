Equipe de France : pourquoi Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont-ils touché un demi-million d’euros après la qualification pour la Coupe du monde 2026 ?

Les joueurs de l’équipe de France ont touché une prime d’un montant total de plus d’un demi-million d’euros après leur qualification pour la Coupe du monde 2026.

Une qualification qui a rapporté gros. Le 13 novembre dernier, l’équipe de France a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) après sa victoire contre l’Ukraine sur la pelouse du Parc des Princes (4-0). Et à l’issue de la rencontre, les Bleus, portés par leur capitaine Kylian Mbappé, ont réclamé à la Fédération française de football une double prime, a rapporté L’Equipe. Et cette demande a été acceptée sans difficulté par le président Philippe Diallo.

«Il n'y a pas de polémique»

Alors que les Tricolores touchent à chaque match une prime de droit à l’image de près de 21.000 euros, récompensant leur participation aux différentes opérations commerciales organisées par la FFF, ils ont chacun touché la somme de 42.000 euros. C’est également le cas pour Didier Deschamps et ses principaux adjoints qui se voient habituellement verser une somme totale légèrement supérieure à 60.000 euros. C’est donc près de 550.000 euros de primes supplémentaires qui ont été versés par la FFF, le tout dans un contexte économique compliqué.

Mais ce choix est assumé par Philippe Diallo malgré des incompréhensions au sein de l’instance. «Il n’y a pas de polémique. Je considère que l’équipe de France est le poumon économique de la Fédération. À ce moment-là, après cette qualification, c’était l’occasion de reconnaître sa contribution. C’est dans cet esprit-là que cette double prime a été accordée», a assuré le président de la FFF.

Les joueurs de l’équipe de France se retrouveront à la fin du mois de mars avec au programme deux matchs amicaux aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars) à Foxborough (Massachusetts), puis face à la Colombie, trois jours plus tard (29 mars), à Landover (Maryland).