«Les légendes finissent toujours par s’élever» : le message sur Instagram de Cristiano Ronaldo à Lindsey Vonn après ses opérations

La skieuse Lindsey Vonn, qui a récemment été opérée cinq fois de la jambe pour une terrible chute aux JO 2026, a reçu le soutien de Cristiano Ronaldo.

Les légendes reconnaissent les légendes. A la suite d'une très lourde chute aux JO 2026 de Milan Cortina lors de la descente olympique, l’Américaine Lindsey Vonn a subi de multiples opérations à la jambe gauche et a reçu de nombreux commentaires de sportifs.

Sous son dernier post Instagram dans lequel elle indique être enfin sortie de l’hôpital pour rentrer chez elle, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Allyson Felix ont écrit un commentaire. Le plus long et peut-être le plus beau étant celui du footballeur portugais.

«Les champions se définissent par les moments où ils gagnent et ceux où ils refusent d’abandonner, a écrit CR7. Lindsey Vonn, les montagnes que tu as conquises n’ont jamais été plus grandes que la force qui t’anime. Continue à te battre. Les légendes finissent toujours par s’élever.»

«Abandonner n’est pas une option», a de son côté posté l’ancien joueur suédois passé par le PSG, l’AC Milan et le FC Barcelone notamment.

Lindsey Vonn (41 ans) a expliqué que sa jambe a pu être sauvée grâce à l'intervention du Dr Tom Hackett et qu'elle n'était pas passée loin de l'amputation.