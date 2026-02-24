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NBA : quel est cet incroyable record battu par Victor Wembanyama lors de la victoire de San Antonio à Detroit ?

Victor Wembanyama a réalisé six contres face à Detroit. [Rick Osentoski-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs sont allés battre les Detroit Pistons (114-103) dans la nuit de lundi à mardi en NBA. Le Français en a profité pour s’offrir un record.

«Wemby» continue d’écrire sa légende. San Antonio, deuxième de conférence Ouest, a envoyé un message à toutes les équipes de la NBA en s’imposant sur le parquet de Detroit, premier de la Conférence Est (114-103) lundi pour signer un 9e succès de suite. Et Victor Wembanyama s'est encore une fois illustré.

Face au jeu très physique des Pistons, le pivot français a répondu en défense et s’est montré très précieux pour porter son équipe (21 points, 17 rebonds). Face à l’équipe de Cade Cunningham, auto-proclamé «meilleur joueur américain», il a aussi réalisé 6 contres. La star de 22 ans a désormais réussi au moins un block face à chaque franchise NBA.

Avec ce 9e succès d'affilée, San Antonio consolide toujours plus sa 2e place de la conférence Ouest (41v-16d), se rapprochant du Thunder d'Oklahoma City, leader et champion en titre (44v-14d). Les Pistons, qui restaient sur 5 succès de suite, restent en tête à l'Est (42v-14d).

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«Je ne sais pas encore ce que sont les play-offs (en NBA), mais je sais qu'on aura besoin de ce genre de matchs», s’est félicité Victor Wembanyama après la rencontre. 

Victor WembanyamaNBABasketSport

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