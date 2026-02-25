Football : qui pourrait être le successeur de Walid Regragui à la tête du Maroc ?

A quatre mois de la Coupe du monde 2026, Walid Regragui serait sur le départ de son poste de sélectionneur du Maroc. Plusieurs noms circulent pour lui succéder.

C’est la fin d’une belle aventure. L’histoire entre Walid Regragui et la sélection du Maroc devrait s’arrêter dans les prochains jours à en croire les informations dévoilées par la presse locale mardi soir. Si la Fédération a démenti, l’ancien latéral gauche serait bien sur le départ après la défaite en finale de la CAN mi-janvier et à quatre mois de la Coupe du monde 2026.

A en croire les rumeurs ces dernières semaines, le prochain sélectionneur (qui aura la lourde tâche de succéder à celui qui a emmené les Lions de l’Atlas en demi-finale du Mondial 2022, du jamais vu pour un pays africain) sera Marocain ou Espagnol.

Xabi Alonso ou Xavi ?

En effet, du côté du Royaume, trois profils se détachent. Le premier, Tarik Sektioui, champion d’Afrique au CHAN 2025 et champion arabe en décembre dernier mais également médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le deuxième Mohamed Ouahbi, vainqueur de la Coupe du monde des U20 à l’automne dernier. Et le dernier, Jamal Sellami, actuellement sélectionneur de la Jordanie, finaliste de la dernière Coupe arabe et qui a qualifié la sélection jordanienne pour son premier Mondial l’été prochain.

Du côté des Espagnols, deux noms sont évoqués. Le premier, Xabi Alonso, récemment démis de ses fonctions par le Real Madrid mais qui avait réussi de belles choses avec le Bayer Leverkusen. Problème, l’ancien joueur attendrait le poste à Liverpool, son ancien club, l’été prochain. Le second, Xavi. Ancien entraîneur du FC Barcelone, il n’a pas retrouvé de poste depuis 2024 et la fin de son aventure sur le banc catalan avec lequel il avait remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne.

Le choix semble compliqué pour les dirigeants marocains. En tout cas, le grand vainqueur qui sera choisi aura une énorme pression. Avec des joueurs talentueux mais marqués par le revers en finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc, le technicien aura fort à faire. A moins qu'un nouveau rebondissement ait lieu et que Walid Regragui soit maintenu jusqu'à la Coupe du monde 2026.