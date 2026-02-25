Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV... Tout savoir sur le barrage retour entre le PSG et Monaco

Une semaine après la victoire parisienne sur le Rocher, le PSG et Monaco se retrouvent, ce mercredi soir (21h sur Canal+), en barrages retour de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Barcola, Doué, Kvaratskhelia

Composition probable de Monaco

Köhn - Vanderson, Teze, Faes, Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria, Adingra - Fati, Balogun

Arbitre

Istvan Kovacs a été désigné pour diriger ce barrage retour entre le PSG et Monaco. Et l’arbitre roumain (41 ans) est un très bon souvenir pour les hommes de Luis Henrique puisqu’il était au sifflet lors de la finale remportée, le 31 mai dernier, par Paris contre l’Inter Milan à Munich (5-0). Il avait également dirigé le 8e de finale retour à Liverpool, avec la qualification décrochée aux tirs au buts (0-1, 1 tab 4), mais aussi le quart de finale retour héroïque à Barcelone en avril 2024 (1-4) ainsi que la large victoire face à l’Atlético Madrid au Mondial des clubs l’été dernier (4-0). Mais le PSG a aussi connu quelques couacs avec l’arbitre roumain, qui avait officié lors du lourd revers concédé à Newcastle en octobre 2023 (4-1), mais aussi lors de la défaite face au Bayern Munich à l’Allianz Arena fin novembre 2024 (1-0). Et alors qu’il est doté d’une très solide expérience avec près de 600 matchs à son actif, Istvan Kovacs n’a encore jamais arbitré Monaco.

Stade

Ce barrage retour se jouera sur la pelouse du Parc des Princes, où le PSG a largement battu l’Atalanta Bergame (4-0) avant de s’incliner contre le Bayern Munich (1-2), de venir à bout de Tottenham (5-3) et d’être accroché par Newcastle fin janvier (1-1).

Historique

Monaco et le PSG vont s’affronter pour la 118e fois de leur histoire. Malgré sa défaite au match aller (2-3), le club de la principauté mène au bilan des confrontations avec 49 victoires, contre 39 succès pour la formation parisienne et 29 matchs nuls.

Forme

Après sa victoire à l’aller, le PSG a enchaîné un nouveau succès contre Metz en championnat (3-0) pour récupérer son trône de leader. De son côté, Monaco a décroché une très belle victoire sur la pelouse de Lens après avoir été mené de deux buts (2-3), permettant au club de la capitale de reprendre la tête du classement.

Match aller

Le PSG a signé une victoire renversante au match aller. Surpris par un doublé de Falorin Balogun (1ère, 18e) après moins de 20 minutes de jeu, les hommes de Luis Enrique ont recollé au score avant la pause grâce à Désiré Doué (29e) et Achraf Hakimi (41e). Et alors qu’Aleksandr Golovin a été expulsé en début de seconde période (47e), pour une faute sur Vitinha, Désiré Doué a offert la victoire aux Parisiens peu après l’heure de jeu.

Diffusion TV

Ce barrage retour de la Ligue des champions entre le PSG et Monaco sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+.