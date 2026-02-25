Ligue des champions : le PSG accroché par Monaco (2-2) mais qualifié pour les huitièmes de finale

Malgré son match nul contre Monaco (2-2), ce mercredi soir en barrage retour de la Ligue des champions, le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale à la faveur de sa victoire à l'aller (3-2).

Un nul aura suffi pour le bonheur des Parisiens. Mais que ce fut compliqué. Face à l’AS Monaco, le PSG a éprouvé des difficultés pour arracher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. Les Parisiens ont concédé le nul (2-2) après leur victoire 3-2 à l'aller.

Mené 1-0 après un but de Maghnes Akliouche juste avant la pause (45e), le club champion d’Europe en titre a dû attendre l’expulsion du jeune Mamadou Coulibaly, coupable de deux vilaines fautes et donc de deux cartons jaunes synonymes de rouge (58e).

Le PSG contre Chelsea ou le Barça

Dans la foulée, sur le coup franc qui a suivi, Marquinhos a surgi pour égaliser aux six mètres (60e). Six minutes plus tard, Khvicha Kvaratskhelia a repris un ballon relâché par Philip Köhn, le portier monégasque après une frappe lourde d’Achraf Hakimi.

Le plus dur était fait ? Pas vraiment. Le PSG a encaissé un deuxième but dans les arrêts de jeu, à 11 contre 10, par Jordan Teze (90e+1). De quoi se faire peur mais heureusement sur le dernier coup franc des Monégasques, le ballon est sorti aux six mètres. De quoi faire souffler tout le Parc des Princes.

«A la fin quand ils marquent, on a du stress et ça fait peur, a confié Désiré Doué au micro de Canal+. On a su réagir car on était menés. On a fait un grand match collectif. L'objectif, c'est de dominer sur tout le match, mais il faut savoir aussi remonter un match quand on est menés. La prochaine fois, on essaiera de ne pas prendre de but, c'est important.»

Le tirage au sort de vendredi dira si au prochain tour Paris affrontera une nouvelle fois le FC Barcelone ou s'il retrouvera Chelsea, qui l'avait battu en finale de la Coupe du monde des clubs en juillet.