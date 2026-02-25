Ligue des champions : les résultats complets des barrages retour

Les barrages retour de la Ligue des champions ont rendu leur verdict ce mercredi avec la qualification du PSG, malgré son match nul contre l’AS Monaco au Parc des Princes.
Mardi 24 février
Atlético Madrid-Club Bruges : 4-1 (qualification de l'Atlético Madrid)
Inter Milan-Bodo/Glimt : 1-2 (qualification de Bodo/Glimt)
Newcastle-Qarabag : 3-2 (qualification de Newcastle)
Bayer Leverkusen-Olympiakos : 0-0 (qualification du Bayer Leverkusen)
Mercredi 25 février
Atalanta Bergame-Borussia Dortmund : 4-1 (qualification de l'Atalanta Bergame)
PSG-Monaco : 2-2 (qualification du PSG)
Real Madrid-Benfica : 2-1 (qualification du Real Madrid)
Juventus Turin-Galatasaray : 3-2 (qualification de Galatasaray)