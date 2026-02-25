Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue des champions : les résultats complets des barrages retour

Le Real Madrid a éliminé le Benfica Lisbonne. [REUTERS/Violeta Santos Moura]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les barrages retour de la Ligue des champions ont rendu leur verdict ce mercredi avec la qualification du PSG, malgré son match nul contre l’AS Monaco au Parc des Princes.

Mardi 24 février

Atlético Madrid-Club Bruges : 4-1 (qualification de l'Atlético Madrid)

Inter Milan-Bodo/Glimt : 1-2 (qualification de Bodo/Glimt)

Newcastle-Qarabag : 3-2 (qualification de Newcastle)

Bayer Leverkusen-Olympiakos : 0-0 (qualification du Bayer Leverkusen)

Mercredi 25 février

Atalanta Bergame-Borussia Dortmund : 4-1 (qualification de l'Atalanta Bergame)

PSG-Monaco : 2-2 (qualification du PSG)

Real Madrid-Benfica : 2-1 (qualification du Real Madrid)

Juventus Turin-Galatasaray : 3-2 (qualification de Galatasaray)

FootballLigue des ChampionsProgramme TVQuelle heure quelle chaînePSGMonaco

À suivre aussi

Ligue des champions : devant l'UEFA, Gianluca Prestianni assure ne pas avoir proféré d’insulte raciste à Vinicius mais «homophobe»
L'OM s'était lourdement incliné sur la pelouse du Club Bruges en Ligue des champions.
Ligue des champions : pourquoi l’OM a-t-il été sanctionné par l’UEFA ?
Le PSG a été mené de deux buts avant de s'imposer sur la pelouse de Monaco.
Ligue des champions : voici les chances de qualification du PSG pour les 8es de finale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités