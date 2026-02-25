Ligue des champions : pourquoi Kylian Mbappé est-il forfait pour le barrage retour contre Benfica ?

Kylian Mbappé est forfait pour le barrage retour de la Ligue des champions, ce mercredi soir (21h sur Canal+ Foot), entre le Real Madrid et Benfica.

Repos forcé pour Kylian Mbappé. L’attaquant français ne sera pas sur la pelouse du Bernabeu, ce mercredi soir, pour le barrage retour de la Ligue des Champions du Real Madrid contre Benfica.

Le capitaine de l’équipe de France est toujours en délicatesse avec son genou gauche, qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines. Au point qu’il a été contraint d’interrompre son entraînement la veille de la réception de club lisboète.

🚨COUP DUR POUR LE RÉAL MADRID ET KYLIAN MBAPPÉ.



🏥L’attaquant français, souffrant du ligament externe du genou gauche, va rater un match capital dans la saison du Real Madrid. pic.twitter.com/sUI58un5Pi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 24, 2026

Et les examens effectués n’ont pas été des plus rassurants. Si la durée de son indisponibilité n’a pas été établie, l’ancien joueur de Monaco et du PSG va devoir suivre un protocole de soins pour soigner cette blessure qu’il traîne depuis près de deux mois. En fin d’année 2025, il avait en effet passé une IRM qui avait révélé une lésion du ligament latéral externe, contractée lors d’un match contre le Celta Vigo (7 décembre).

Malgré les risques et la douleur, Kylian Mbappé n’avait observé qu’une dizaine de jours de repos avant de rejouer et d’enchaîner les matchs, affichant ces dernières semaines une certaine baisse de régime. Face à cette situation, et pour ne pas compromettre sa fin de saison ainsi que sa participation à la Coupe du monde 2026, il devrait être ménagé au moins dix jours et faire son retour à la compétition pour les 8es de finale de la Ligue des champions (10 ou 11 mars) en cas de qualification du Real Madrid.

Le club espagnol aimerait également qu’il puisse se reposer pendant la trêve internationale programmée à la fin du mois de mars. Mais il devrait tout même être présent avec l’équipe de France pour la tournée et les deux matchs amicaux prévus aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars) à Foxborough (Massachusetts), puis face à la Colombie, trois jours plus tard (29 mars), à Landover (Maryland). Même s’il n’est pas en mesure de jouer.