Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue des champions : voici les affiches potentielles des 8es de finale

L'Atlético Madrid affrontera Tottenham ou Liverpool en 8e de finale de la Ligue des champions. L'Atlético Madrid affrontera Tottenham ou Liverpool en 8e de finale de la Ligue des champions. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Toutes les affiches des 8es de finale de la Ligue des champions seront connues, vendredi, à l’issue du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse).

Les affiches des 8es de finale

Atlético Madrid-Tottenham ou Liverpool
Bodo/Glimt-Manchester City ou Sporting Portugal
Bayer Leverkusen-Arsenal ou Bayern Munich
Newcastle-Barcelone ou Chelsea
Atalanta Bergame-Arsenal ou Bayern Munich
Galatasaray-Liverpool ou Tottenham
PSG-Barcelone ou Chelsea
Real Madrid-Manchester City ou Sporting Portugal

Les clubs qualifiés via la phase de ligue

Arsenal (Angleterre)
Bayern Munich (Allemagne)
Liverpool (Angleterre)
Tottenham (Angleterre)
FC Barcelone (Espagne)
Chelsea (Angleterre)
Sporting Portugal (Portugal)
Manchester City (Angleterre)

Les clubs qualifiés via les barrages

Atlético Madrid (Espagne)
Bayer Leverkusen (Allemagne)
Bodo/Glimt (Norvège)
Newcastle (Angleterre)
Atalanta Bergame (Italie)
PSG (France)
Real Madrid (Espagne)
Galatasaray (Turquie)

FootballLigue des Championstirage au sort

À suivre aussi

Le club norvégien de Bodo/Glimt s'est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions.
Ligue des champions : le résumé de l’incroyable exploit de Bodo/Glimt contre l’Inter Milan en barrages retour (vidéo)
Ligue des champions : les résultats complets des barrages retour
L'OM s'était lourdement incliné sur la pelouse du Club Bruges en Ligue des champions.
Ligue des champions : pourquoi l’OM a-t-il été sanctionné par l’UEFA ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités