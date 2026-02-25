Ligue des champions : voici les affiches potentielles des 8es de finale

Toutes les affiches des 8es de finale de la Ligue des champions seront connues, vendredi, à l’issue du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse).
Les affiches des 8es de finale
Atlético Madrid-Tottenham ou Liverpool
Bodo/Glimt-Manchester City ou Sporting Portugal
Bayer Leverkusen-Arsenal ou Bayern Munich
Newcastle-Barcelone ou Chelsea
Atalanta Bergame-Arsenal ou Bayern Munich
Galatasaray-Liverpool ou Tottenham
PSG-Barcelone ou Chelsea
Real Madrid-Manchester City ou Sporting Portugal
🏆 Le tableau de cette Ligue des champions 2025-26 avant le tirage au sort final, vendredi à 11H45 sur CANAL+ ⬇️
Le PSG hérite de la partie de tableau la plus relevée 🥵#UCLpic.twitter.com/broyuyIwPH
— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2026
Les clubs qualifiés via la phase de ligue
Arsenal (Angleterre)
Bayern Munich (Allemagne)
Liverpool (Angleterre)
Tottenham (Angleterre)
FC Barcelone (Espagne)
Chelsea (Angleterre)
Sporting Portugal (Portugal)
Manchester City (Angleterre)
Les clubs qualifiés via les barrages
Atlético Madrid (Espagne)
Bayer Leverkusen (Allemagne)
Bodo/Glimt (Norvège)
Newcastle (Angleterre)
Atalanta Bergame (Italie)
PSG (France)
Real Madrid (Espagne)
Galatasaray (Turquie)