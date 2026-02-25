Ligue des champions : voici les affiches potentielles des 8es de finale

Toutes les affiches des 8es de finale de la Ligue des champions seront connues, vendredi, à l’issue du tirage au sort qui sera effectué à Nyon (Suisse).

Les affiches des 8es de finale

Atlético Madrid-Tottenham ou Liverpool

Bodo/Glimt-Manchester City ou Sporting Portugal

Bayer Leverkusen-Arsenal ou Bayern Munich

Newcastle-Barcelone ou Chelsea

Atalanta Bergame-Arsenal ou Bayern Munich

Galatasaray-Liverpool ou Tottenham

PSG-Barcelone ou Chelsea

Real Madrid-Manchester City ou Sporting Portugal

🏆 Le tableau de cette Ligue des champions 2025-26 avant le tirage au sort final, vendredi à 11H45 sur CANAL+ ⬇️



Le PSG hérite de la partie de tableau la plus relevée 🥵#UCLpic.twitter.com/broyuyIwPH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 25, 2026

Les clubs qualifiés via la phase de ligue

Arsenal (Angleterre)

Bayern Munich (Allemagne)

Liverpool (Angleterre)

Tottenham (Angleterre)

FC Barcelone (Espagne)

Chelsea (Angleterre)

Sporting Portugal (Portugal)

Manchester City (Angleterre)

Les clubs qualifiés via les barrages

Atlético Madrid (Espagne)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Bodo/Glimt (Norvège)

Newcastle (Angleterre)

Atalanta Bergame (Italie)

PSG (France)

Real Madrid (Espagne)

Galatasaray (Turquie)