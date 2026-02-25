Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tennis de table : la nouvelle désillusion d’Alexis Lebrun au Grand Smash de Singapour

Alexis Lebrun a perdu contre sa bête noire sur le WTT. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alexis Lebrun a été éliminé du Grand Smash de Singapour ce mercredi par l’Allemand Patrick Franziska alors qu’il menait 2 sets à rien.

Une grosse déception. Demi-finaliste en 2025, le pongiste tricolore Alexis Lebrun a été éliminé dès les 16es de finale au Grand Smash de Singapour. Le frère de Félix est tombé face à l’Allemand Patrick Franziska.

Et pourtant, le Tricolore menait 2 sets à 0 (11-6, 11-9) mais Franziska, sa véritable bête noire, l’a renversé en profitant de ses nombreuses fautes. Il s’agit en effet de la quatrième défaite en autant de rencontres contre le 23e mondial sur le circuit WTT.

Sur le même sujet Tennis de table : pourquoi Félix Lebrun a-t-il refusé de jouer dans le film «Marty Supreme» ? Lire

A noter toutefois, qu’Alexis Lebrun ne va pas faire ses valises tout de suite. Il est toujours en lice à Singapour dans le tournoi double messieurs avec son frère cadet. Ils affronteront vendredi en demi-finale le vainqueur du match entre les paires Allegro-Rassenfosse et Thakkar-Shah. 

Alexis LebrunTennis de tableSport

À suivre aussi

Tennis de table : les frères Lebrun abordent les championnats du monde par équipes avec de l'ambition
Tennis de table : dernier français en lice, Alexis Lebrun battu en quart de finale de la Coupe du monde
Félix et Alexis Lebrun vont partie des sept tricolores en lice à Macao.
Tennis de table : quand Félix et Alexis Lebrun feront-ils leur entrée en lice à la Coupe du monde à Macao ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités