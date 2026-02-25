Tennis de table : la nouvelle désillusion d’Alexis Lebrun au Grand Smash de Singapour

Alexis Lebrun a été éliminé du Grand Smash de Singapour ce mercredi par l’Allemand Patrick Franziska alors qu’il menait 2 sets à rien.

Une grosse déception. Demi-finaliste en 2025, le pongiste tricolore Alexis Lebrun a été éliminé dès les 16es de finale au Grand Smash de Singapour. Le frère de Félix est tombé face à l’Allemand Patrick Franziska.

Après avoir mené deux sets à zéro, Alexis Lebrun s'incline finalement face à Patrick Franziska et est éliminé dès les 16es de finale du Grand Slam !#lequipePINGpic.twitter.com/Jp1l6RTOZV — L'Équipe (@lequipe) February 25, 2026

Et pourtant, le Tricolore menait 2 sets à 0 (11-6, 11-9) mais Franziska, sa véritable bête noire, l’a renversé en profitant de ses nombreuses fautes. Il s’agit en effet de la quatrième défaite en autant de rencontres contre le 23e mondial sur le circuit WTT.

A noter toutefois, qu’Alexis Lebrun ne va pas faire ses valises tout de suite. Il est toujours en lice à Singapour dans le tournoi double messieurs avec son frère cadet. Ils affronteront vendredi en demi-finale le vainqueur du match entre les paires Allegro-Rassenfosse et Thakkar-Shah.