Tirage au sort des 8es de finale de finale de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu ce vendredi 27 février. Voici comment le suivre.

Ils vont savoir. Ce vendredi 27 février, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions sera effectué à Nyon (Suisse).

Paris, vainqueur de Monaco en barrage sera opposé soit à Chelsea soit au FC Barcelone. Une revanche de la finale de la Coupe du monde des clubs de l'an dernier ou des retrouvailles contre un rival historique sur la scène européenne ?

Du côté des autres affiches possibles, le Real Madrid, qui a éliminé le Benfica, pourrait affronter Manchester City ou le Sporting Portugal.

Programme TV

Tirage au sort

Huitièmes de finale

Ligue des champions

Vendredi 27 février

11h45 sur CANAL+.