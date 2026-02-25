Tournoi d’Acapulco : Gaël Monfils renoue avec la victoire et entre dans l’histoire du tennis français

Gaël Monfils a battu, mardi soir, le Bosnien Damir Dzumhur au 1er tour du tournoi d’Acapulco pour renouer avec la victoire et entrer dans l’histoire du tennis français.

La fin d’une longue période d’attente. Huit mois après son dernier succès, Gaël Monfils a renoué avec la victoire, mardi soir, en venant à bout du Bosnien Damir Dzumhur au 1er tour du tournoi d’Acapulco (6-4, 7-6). Un énorme soulagement pour la «Monf’» qui a laissé éclater sa joie à la fin de la rencontre.

Like fine wine 🍷@Gael_Monfils defeats Dzumhur 6-4 7-6 to become the oldest Frenchman to ever win a match at tour-level match in the Open Era! #AMT2026pic.twitter.com/oIAHXKndKy — Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2026

Le joueur français, retombé au 170e rang mondial, ne s’était plus imposé sur le circuit depuis le 1er juillet dernier. Il avait battu, ce jour-là, son compatriote Ugo Humbert au 1er tour de Wimbledon (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-2). Et avec cette victoire contre le 60e joueur mondial, il est entré dans l’histoire du tennis français.

A 39 ans et 176 jours, Gaël Monfils est devenu le Tricolore le plus âgé à remporter un match sur le circuit principal, dépassant Nicolas Mahut (39 ans et 11 jours), victorieux à l’ATP Cup en 2021, et Richard Gasquet (38 ans et 11 mois) lors de la dernière édition de Roland-Garros.

Et un nouveau défi de taille attendra le Parisien au prochain tour puisqu’il sera opposé au Monégasque Valentin Vacherot, 27e au classement ATP et vainqueur de Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier.