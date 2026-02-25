Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tournoi d’Acapulco : Gaël Monfils renoue avec la victoire et entre dans l’histoire du tennis français

Gaël Monfils est devenu le joueur français le plus âgé à remporter un match sur le circuit principal. Gaël Monfils est devenu le joueur français le plus âgé à remporter un match sur le circuit principal. [Abaca / Icon Sport]
Par Guillaume Filleul
Publié le - Mis à jour le

Gaël Monfils a battu, mardi soir, le Bosnien Damir Dzumhur au 1er tour du tournoi d’Acapulco pour renouer avec la victoire et entrer dans l’histoire du tennis français.

La fin d’une longue période d’attente. Huit mois après son dernier succès, Gaël Monfils a renoué avec la victoire, mardi soir, en venant à bout du Bosnien Damir Dzumhur au 1er tour du tournoi d’Acapulco (6-4, 7-6). Un énorme soulagement pour la «Monf’» qui a laissé éclater sa joie à la fin de la rencontre.

Le joueur français, retombé au 170e rang mondial, ne s’était plus imposé sur le circuit depuis le 1er juillet dernier. Il avait battu, ce jour-là, son compatriote Ugo Humbert au 1er tour de Wimbledon (6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-2). Et avec cette victoire contre le 60e joueur mondial, il est entré dans l’histoire du tennis français.

A 39 ans et 176 jours, Gaël Monfils est devenu le Tricolore le plus âgé à remporter un match sur le circuit principal, dépassant Nicolas Mahut (39 ans et 11 jours), victorieux à l’ATP Cup en 2021, et Richard Gasquet (38 ans et 11 mois) lors de la dernière édition de Roland-Garros.

Arthur Fils est désormais le n°2 français derrière Arthur Rinderknech.
Sur le même sujet Tennis : voici le nouveau classement ATP avec six places gagnées par Arthur Fils Lire

Et un nouveau défi de taille attendra le Parisien au prochain tour puisqu’il sera opposé au Monégasque Valentin Vacherot, 27e au classement ATP et vainqueur de Masters 1000 de Shanghai en octobre dernier.

TennisSportGaël Monfils

À suivre aussi

Loïs Boisson n'a plus rejoué depuis la fin du mois de septembre.
Tennis : pourquoi la Française Loïs Boisson est-elle encore forfait pour le WTA 1000 d’Indian Wells ?
Tennis : combien le vainqueur de la finale du Tournoi de Doha, Carlos Alcaraz, a-t-il remporté ?
Arthur Fils est désormais accompagné par Goran Ivanisevic.
«Un sacré champion» : le nouveau coach d’Arthur Fils est une légende du tennis et un ancien entraîneur de Novak Djokovic

Ailleurs sur le web

Dernières actualités