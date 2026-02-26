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Boxe : voici l'adversaire de Tony Yoka pour son prochain combat

Le Français sera opposé à un ancien lourds-léger. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le boxeur français Tony Yoka sera opposé au Britannique Lawrence Okolie le 25 avril à Paris, a annoncé son promoteur Queensberry Promotions ce jeudi.

Un gros choc. Après quatre victoires consécutives face à des adversaires méconnus afin de se relancer, Tony Yoka (33 ans) boxera à l’Adidas Arena de Paris le 25 avril prochain face à Lawrence Okolie, lors d'une réunion baptisée «Le Double», annonce l'agence de promotion Queensberry jeudi.

Face au Britannique (33 ans, 24 combats, 23 victoires), classé numéro 6 mondial par BoxRec, le Français sera opposé à un ancien lourds-léger qui avait remporté le titre WBO en mars 2021 et l'avait défendu deux fois avec succès avant de s'incliner en mai 2023 face à Chris Billam-Smith.

Engagé avec l'agence du promoteur britannique Frank Warren depuis juillet 2025, le champion olympique 2016 s'est imposé le 21 décembre dernier face à l'Allemand Patrick Korte à Lagos (Nigeria) par K.-O. dès la première reprise.

Sur le même sujet Boxe : Tony Yoka a-t-il vraiment changé de nationalité sportive ? Lire

A noter que la soirée accueillera un combat entre le super welter parisien Bakary Samake (22 ans, 19 combats tous remportés) à l'Américain d'origine albanaise Ermal Hadribeaj (32 ans, 24 combats, 22 victoires).

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