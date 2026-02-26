«Comme si j’étais éventré» : un cycliste français victime d’une erreur médicale après une lourde chute sur le Tour d'Oman

Le cycliste français Damien Touzé a été victime d’une lourde chute sur le Tour d’Oman, où il est resté hospitalisé une dizaine de jours avant d’être rapatrié en Belgique.

Une chute aux très lourdes séquelles. Il y a deux semaines, Damien Touzé (29 ans) est sévèrement tombé sur une étape du Tour d’Oman, après avoir été projeté sur une barrière de sécurité à près de 60 km/h au moment de se désaltérer. Et le cyclisme français a été sérieusement blessé avec déchirure de la rate, polytraumatisme à la jambe avec fracture du tibia, plusieurs ruptures des ligaments et surtout perforation de l’intestin. S’il a eu la vie sauve, la suite de sa carrière est fortement comprise. D’autant qu’il a connu d’importantes complications.

Une fin de carrière prématurée ?

Transporté à l’hôpital, il a subi une intervention d’urgence à l’intestin. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. «Au début, ils n’avaient pas vu que j’avais un trou à l’intestin, donc c’est ça qui a aggravé mon état. J’avais eu un début de péritonite, beaucoup de température, je ne pouvais pas m’alimenter, je suis resté plus de dix jours sans manger», a confié, à Ouest-France, le Normand, qui a été hospitalisé pendant dix jours à Oman avant d’être rapatrié en Belgique près de la frontière française, où il vit.

«Et le problème, c’est qu’il fallait rouvrir. Au final, quand ils ont rouvert, ici en Belgique, ils se sont aperçus qu’à Oman, ils avaient seulement bouché le trou dans l’intestin, mais ils n’avaient pas refermé la ceinture abdominale… C’était comme si j’étais éventré», a ajouté Damien Touzé, qui a vécu un véritable calvaire. «Ils ont tout remis en place, mais forcément, il y a eu une nouvelle ouverture. Je suis ouvert du sternum jusque dans le bas-ventre», a-t-il indiqué.

Et Damien Douzé, qui va devoir à nouveau se faire opérer, s’interroge désormais sur la suite de sa carrière, alors que sa saison est d’ores et déjà terminée. «Pourrais-je refaire du sport à haut niveau ? Ça, on ne le sait pas encore», a-t-il lâché. Une chose est sûre, sa reconstruction va nécessiter plusieurs mois.